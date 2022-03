Kolíkovej rušenie súdov naráža na ďalší zádrheľ: DRSNÉ odkazy zo Žiliny a Prešova!

Žilinský primátor Peter Fiabáne preferuje zachovanie Krajského súdu (KS) v Žiline. Zdôraznil, že by bolo veľkou škodou, keby sa jeho fungovanie do budúcna zúžilo len na vysunuté pracovisko KS v Banskej Bystrici. Reagoval tak na pozmeňujúci návrh k reforme súdnej mapy, podľa ktorého by na Slovensku mali ostať zachované len tri krajské súdy - v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.