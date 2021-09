Tá vydala rezolúciu, v ktorej poukazuje na päť závažných nedostatkov. Medzi ne patria: možnosť predčasného odvolania z funkcie člena Súdnej rady, trestnoprávna zodpovednosť sudcov pri výkone sudcovských funkcií, zrušenie záruk týkajúcich sa vzatia do väzby sudcov, preloženie na iný súd bez súhlasu a problémom má byť aj toľko prepieraná súdna mapa.

Prvý bod rezolúcie je "Predčasné odvolanie z funkcie člena Súdnej rady". „Nevyhnutná nezávislosť členov rád vyžaduje, aby výkon funkcie bol zaručený a nemohol byť svojvoľne ukončený,“ píše EAJ k prvému bodu rezolúcie. Znepokojení sú aj tým, že o Súdnej rade sa píše ako o autonómnom orgáne realizujúcom justičnú politiku Vlády a parlamentu.

„Je zásadne dôležité pre sudcovskú nezávislosť, že pri vydávaní rozsudkov a výkone iných sudcovských funkcií, by mal sudca požívať imunitu od občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti,“ píše EAJ v rezolúcii k trestnoprávnej zodpovednosti sudcov. Možnosť alebo hrozba stíhania vraj totiž nesie nebezpečenstvo zabránenia sudcovi slobodne vykonávať svoju funkciu a môže byť ľahko zneužitá na vyvolanie neprimeraného tlaku na sudcu alebo jeho ovplyvnenie.

EAJ zároveň tvrdí, že je nevyhnutné, aby boli sudcovia chránení pred neprípustným stíhaním, pretože existencia potencionálnej zodpovednosti byť stíhaný, môže vyvolať silný tlak na sudcu a vplyv na jeho prácu. „Súhlas Ústavného súdu, iného súdu alebo väčšinou Súdnej rady je nevyhnutný ako záruka nezávislosti súdnictva. Absencia takejto záruky tak oslabuje ochranu nezávislosti súdnictva,“ píše sa v rezolúcii o väzbe pre sudcov.

Na snímke ministerka spravodlivosti Mária Kolíková prichádza na predsedníctvo svojej bývalej Za ľudí strany v Bratislave 28. júla 2021. Zdroj: Jaroslav Novák

Slovenskí sudcovia kritizovali aj možnosť preloženia na iný súd bez ich súhlasu. Situáciou sa zaoberá aj EAJ v štvrtom bude svojej rezolúcie: „Podľa jasných Európskych štandardov nezávislosti súdnictva, sudca nemôže byť preložený na iný súd bez jeho súhlasu, iba ak vo výnimočných prípadoch buď disciplinárneho konania proti sudcovi, alebo v prípade zmeny štruktúry súdneho systému.“

„V prípade takých dôležitých reforiem súdneho systému sa vyžaduje intenzívne a podstatné zapojenie súdnictva,“ píše sa v rezolúcii k súdnej mape. Podľa rezolúcie by sa mala zvýšiť efektívnosť a zlepšiť prístup k spravodlivosti, a nie opačne. Zmena súdnej mapy by však vraj nemala byť vnímaná ako prostriedok k pretrhnutiu korupčných väzieb, ktoré boli objavené. „Takéto trestné činy vnútri súdnictva by mali byť eliminované existujúcimi protikorupčnými nástrojmi,“ píše sa v rezolúcii. Jedným z dôvodov novej súdnej mapy bolo aj pretrhnutie korupčných väzieb.

EAJ nalieha na slovenské autority, aby prijali vhodné opatrenia na obnovenie záruk nezávislosti súdnictva. Požadujú aj, aby sa do prebiehajúcich alebo budúcich reforiem zapojili zástupcovia súdnictva, vrátane Združenia sudcov Slovenska.