Kolíková na stretnutí v Luxemburgu: Počiatky Európskej prokuratúry a výzva susedným štátom!

Bola by som veľmi rada, keby sa do Európskej prokuratúry (EPPO) pridalo Maďarsko a Poľsko. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) to uviedla po pondelkovom stretnutí s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Codrutou Kövesi, ktoré absolvovala v Luxemburgu.