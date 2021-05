O zotrvaní Kolíkovej v kresle ministerky rozhodli na pondelkovom hlasovaní poslanci Národnej rady. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministerke bolo 51 poslancov zo 117 prítomných, 63 boli proti, dvaja sa zdržali, jeden poslanec nehlasoval.

Kolíková sa po hlasovaní poďakovala za silnú podporu zo strany Za ľudí. "Úžasne vnímam veľmi silnú podporu od pána premiéra, ale aj od koaličných partnerov," povedala. "Rovnako vnímam aj vyjadrenie podpredsedu hnutia OĽaNO, ktorý sa vyjadril, že máme zhodu, čo sa týka potreby reforiem v justícii, a že v zásade môžem rátať s ich podporou, čo si vážim," zhrnula.

V utorokovej relácii rádia Expres sa moderátor ministerky Kolíkovej opýtal aj na súčasné pomery v strane a či by v budúcnosti chcela Veroniku Remišovú na poste predsedníčky nahradiť. "Nejde o to či niekto niekoho chce vymieňať. Ide o to, aká je strana konzistentná a jednotná. Vo vnútry strany je veľmi veľa dialógov o tom, akým smerom uberať a ako je dobré zvládať krízy," odpovedala ministerka vyhýbavo.

Keď sa však moderátor opýtal či S alebo BEZ Remišovej v čele strany, Kolíková prekvapila. "Sú takéto debaty vo vnútry strany," povedala. A rovnako nevylúčila ani otázku svojej prípadnej kandidatúry na post predsedníčky. "Všetko je možné," povedala.