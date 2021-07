Kolíková NA ROVINU o COVID preukazoch: Skončí ich skúmanie Ústavným súdom FIASKOM?

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nevidí žiadny potenciálny ústavnoprávny problém v novele o COVID preukazoch. Ak by sa ňou zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR, neobáva sa, že by to skončilo "fiaskom". "Som presvedčená, že je tu absolútna proporcionalita medzi všetkými právami," uviedla ministerka pre TASR.