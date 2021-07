Kolíková zároveň odsudzuje, ak politici, ktorým sa nepáči rozhodnutie ÚS, vyzývajú ľudí k nepokojom a k nerešpektovaniu rozhodnutia ÚS.

"Myslím si, že je dobré, že poznáme rozhodnutie Ústavného súdu SR k otázke predčasných volieb. Niekto sa teší z výsledku, niekto môže byť z neho sklamaný. Každopádne, rozhodnutie ÚS je na mieste rešpektovať," povedala ministerka s tým, že ak sa nezmení právna úprava, či už na úrovni ústavy alebo neskôr zákona, aby upravil detaily, tak nie je na mieste zbierať podpisy pod referendum k predčasným voľbám.

Kolíková podčiarkla, že ak sa niekomu nepáči toto rozhodnutie a tento stav, je potrebné k tomu vyvolať zmenu právnej úpravy. "Ak by sme naozaj chceli upraviť predčasné voľby cestou referenda v ústave, treba k tomu vážnu debatu, za akých podmienok je to na mieste, rešpektujúc aj rozhodnutie Ústavného súdu. To znamená, že je určite potrebné si počkať aj na písomné vyhotovenie rozhodnutia a riadne sa oboznámiť s celým odôvodnením," uzavrela s tým, že práve to môže byť cestou, ako k tomu dospieť.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by Národná rada SR rozhodla o zmene Ústavy SR a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o konanie referenda. Na stredajšej tlačovej besede to označila za jedno z možných riešení po rozhodnutí ÚS SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.

Otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou. Po neverejnom zasadnutí pléna ÚS SR o tom v stredu informoval predseda ÚS SR Ivan Fiačan. Prezidentka sa na ÚS obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585 000 ľudí.