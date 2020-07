Zmení sa systém justície? Ministerka spravodlivosti už v minulosti avizovala, že je potrebná reforma justície. Prvých 100 dní vlády poznamenal boj s koronavírusom, no zdá sa, že ministerka aj napriek tomu pracovala na novom zákone. Dnes sa ho rozhodla predstaviť.

Reforma justície sa dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Ministerka si ho zrejme určila ako jednu z hlavných priorít, pretože do medzirezortného pripomienkovania zajtra predloží návrh na nový zákon len krátko po tom, ako dokončila návrh zákona k zaisťovania majetku.

Nový zákon má zahŕňať reformu zloženia Súdnej rady SR, previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti, reformu zloženia Ústavného súdu SR, zmenu pravidiel konania pred Ústavným súdom SR, zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu SR a zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý má plniť aj funkciu disciplinárneho súdu na vyvodzovanie zodpovednosti nie len pre sudcov, ale pre všetky právnické profesie.

"Som veľmi rada, že sme sa dnes na Ministerstvo spravodlivosti SR mohli stretnúť za jedným rokovacím stolom s predsedom ústavného súdu, predsedom najvyššieho súdu, predsedom súdnej rady aj s verejnou ochrankyňou práv," informovala Kolíková na sociálnej sieti minulý týždeň. Neskôr doplnila, že z týchto aj iných stretnutí vníma spoločnú zhodu na tom, v čom justícia potrebuje zmenu. "Mám veľký záujem, aby na ústavnom zákone v oblasti justície bola celospoločenská zhoda, zhoda v justícii, zhoda naprieč koalíciou. Pretože ide o veľmi dôležitú zmenu pre právny štát, pre demokraciu. Urobím pre to všetko," doplnila.

Návrh na nový zákon je pripravený na pripomienkovanie. "Týmito pripomienkami sa budeme postupne zaoberať najmä od inštitúcií, ktorých sa priamo dotýka,"povedala Kolíková. Zdôraznila, že sa stretla so zástupcami mnohých organizácii a zákonom chce vystihnúť celospoločenský konsenzus. Zákon má vychádzať priamo z programového vyhlásenia vlády. "Nenájdete tam nič prekapivé,"dodala.

"Dostaneme do Ústavy princíp, že polovica súdnej rady budú nesudcovia,"povedala s tým, že je to dôležité aj pre kontrolu súdnictva - pri rozhodovaní tak budú zastúpení zástupcovia justície aj široká verejnosť.

Justícia bude rozdelená do 8 obvodných obvodov. Súdnej rade dá nový zákon jasnú kompetenciu pri preverovaní sudcov. To bude prebiehať cez viaceré úrovne. "Súdna rada bude určite kontrolovať majtekové priznania," vysvetlila. Bude na to zriadený špeciálny orgán, preverovať sa budú aj iné skutočnosti, napríklad aj výsluchy osôb.

V rámci Ústavného súdu navrhujú určiť morálne záruky, zvýšiť korum pre voľbu kandidáta, aby bolo aj z Ústavy jasné, že ide o verejné vypočutie. "Ak nastane patová situácia, bude jasné, kto bude túto funkciu zastávať,"povedala s tým, že v takomto prípade bude sankciovaný samotný parlament. Zároveň chcú navýšiť právomoci prezidenta, ktorý bude mať moc vypočuť a vymenovať kandidátov. Obdobie ústavných sudcov, pre ktorých nebudú včas vybratí náhradníci, sa pomocou tohto zákona predĺží.

Kolíková do nového zákona ustanovila aj výkonný cenzus navrhuje ako 60 rokov – to znamená, že v tomto veku automaticky skončí výkon funkcie. Sudca podľa nej za svoj právny názor nemôže byť postihovateľný, no navrhuje, aby mohol byť postihovateľný za svoje rozhodovanie, ktoré "nemá žiadnu logiku". „Pri rozhodovaní sudcu, ktoré postráca logiku a nemá žiadnu oporu v zákone, je na mieste, aby postih pre takéhoto sudcu bol,“povedala.

"Urobím všetko pre to, aby Najvyšší správny súd mohol správne fungovať najneskôr od 1. júla ďalšieho roka," zaviazala sa Kolíková. K tomuto dátumu sa všetky veci, ktoré neboli prešetrené Ústavným súdom, prejdú do kompetencie nové súdu. O sudcu sa bude môcť uchádzať ktokoľvek, kto má morálne a súdne predpoklady. Predchádzať tomu bude výberové konanie s podmienkami podobné tým, ktoré musí splniť kandidát na ústavného sudcu. Pri výberových konaniach na súdoch chcú od kandidátov požadovať znalosti len z danej špecializácie. Nebudú tak od kandidátov vyžadovať aj všeobecné znalosti, ktoré vo výkone funkcie reálne nevyužijú.