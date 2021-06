V rozhovore sa dočítate:

Pôsobíte veľmi vyrovnane a pokojne. Pričom v strane Za ľudí zúri silné zemetrasenie. Podľa Veroniky Remišovej ste vojnu začali vy. Čo to spustilo?

Naše vzťahy sa zhoršili počas koaličnej krízy. To je pravda. Súčasne platí, že sme v jednej strane. Určite nechcem nejakým spôsobom útočiť na pani Remišovú. Bola by som rada, nech už akokoľvek dopadne toto dynamické obdobie v našej strane, aby to dopadlo tak, že všetci pokračujeme ďalej.

Počas koaličnej krízy ste sa vy vzdali svojej ministerskej stoličky, aby sa upokojila situácia. Pani Remišová nie. Ona vystupovala tak hmlisto.

Nechcem komentovať, kto ako vystupoval. Mali sme predsedníctvo a dosť veľká časť sa vyjadrila kriticky k tomu, ako je vedená strana s tým, že treba čo najskôr zvolať snem, kde by sme mali prehodnotiť vedenie strany.

Čo je vašou najväčšou výhradou?

To, ako bola vedená naša strana cez koaličnú krízu. Bolo to až kriticky nedobre. Predstavovala by som si, že líder strany ju vedie inak.

Ale čo konkrétne spustilo túto nedôveru k vedeniu strany, konkrétne u vás?

Svoj názor ste Veronike Remišovej určite povedali. Aká bola reakcia?

Povedala som jasne, že je to pre mňa neprijateľné sa vôbec o tom rozprávať, ak máme rozhodnutie predsedníctva o štvorkoalícii. Nie je to však o tomto jednom rozhovore. Je to o vedení strany počas koaličnej krízy, ktorá bola vedená inak, ako sa prezentovalo.

Pani Remišová povedala, že odkedy ste vy začali robiť rozbroje, tak začali klesať preferencie strany Za ľudí.

Nevnímam, že je tu rozbroj Kolíková a Remišová. V našej strane je kritická masa, ktorá chce, aby sa prehodnotilo vedenie strany a bol čo najskôr k tomu zvolaný snem. Je pravdou, že s touto kritickou masou a potrebou zvolania snemu sa stotožňujem.

Vraveli ste, že Andrej Kiska nastavil stranu inak, ako sa to teraz deje. Že v strane prebiehajú mocenské vplyvy. Veronika Remišová sa s ním aj stretla. Vy ste boli aspoň v nejakom telefonickom kontakte?

Telefonovala som s Andrejom Kiskom. Bez toho, aby som akokoľvek komentovala, o čom sme sa bavili, je dôležité, že zaslal členom predsedníctva list, ktorý bol aj zverejnený a v ktorom jasne povedal, že je namieste a dobré pre stranu, aby bol čo najskôr snem a aby sa dovtedy nediali zmeny v predsedníctve. S tým sa úplne stotožňujem. A faktom je, že na poslednom predsedníctve toto pani predsedníčka úplne poprela.

Povedzte, čo sa teda stalo na utorkovom predsedníctve?

