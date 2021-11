Súdna mapa je aktuálne vecou rokovaní. Reforma súdnictva je nevyhnutná, cieľom je zrýchliť konania. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to zdôraznil premiér Eduard Heger (OĽANO).

"Na túto tému sa stretávam s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Potrebujeme to dorokovať, súdna mapa by sa mohla dostať do Národnej rady SR začiatkom budúceho roka," uviedol Heger.

Priznal tiež, že príprava návrhov pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát išla v súčasnej pandemickej situácii do úzadia. Koaliční partneri tak aktuálne neriešia, ako sa zmení sporný paragraf 363 Trestného poriadku.