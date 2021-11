V debate si to jeden druhému nedarovali! V televízii TA3 sa v ostrom dueli stretli ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (47) a predseda opozičného Smeru Robert Fico (57). Kto očakával umiernenú výmenu názorov, ostal prekvapený. Politička sa totiž pred kamerami ukázala v úplne novom svetle. Odborníkov sme sa opýtali, čo mohol byť dôvod.

V konflikte sa politici ocitli hneď niekoľkokrát. Už v úvode relácie Kolíková expremiérovi vyčítala postoj k pandemickej situácii. „Ako bývalý premiér ste neurobili nič pre to, aby ste ľuďom vysvetlili, aká vážna je situácia a že je potrebné dať sa očkovať,“ povedala v relácii TA3 V politike s dôvetkom, že Fico navádza ľudí na nedodržiavanie opatrení. Na svoje pomery menej vecná a nezvykle ostrá ministerka vyslovila presvedčenie, podľa ktorého by Fico mal čeliť nahrávkam z poľovníckej chaty. Šéf smerákov sa tiež nezaprel a Kolíkovej podpichnutie vrátil. Kauzu vníma ako „likvidáciu“ predstaviteľa opozície a advokátov. „Tu sa niekto dohodol, že budú odpočúvať opozičného politika, a mysleli si, že tam budeme páchať trestnú činnosť. Vymysleli si príbeh o pytliactve. Nič však v rozhovoroch nie je, čo by zakladalo trestnoprávnu zodpovednosť,“ vyhlásil.

Politička sa v ostrej debate pre ňu nezvyčajným spôsobom zastala aj svojho nového straníckeho šéfa Richarda Sulíka (53). Po rozpade Za ľudí totiž časť politikov okolo ministerky prestúpila práve do klubu SaS. „Nič neskrývame, nie je tu žiadna korupcia. Ale, naopak, vy ste naozaj boli schopní viesť vládu pokrytecky, s korupciou, s frajerkou, ktorú ste platili za štátne,“ pripomenula Ficovi kauzu jeho bývalej vlády. Ministerka sa nezastavila ani pri iných príležitostiach, expremiéra podpichla napríklad aj v súvislosti s jeho nedeľňajším tréningom.

Na nezvyčajné správanie ministerky si posvietili aj odborníci. „Dôvodov pre razantnejší spôsob vystupovania môže byť niekoľko. V každom prípade treba povedať, že Fico je zdatný rečník a inak ako razantne voči nemu vystupovať nemožno. Povedal by som, že razancia je pri tomto politikovi nutnosťou, v opačnom prípade vás prevalcuje,“ zhodnotil situáciu politológ Tomáš Koziak. Odborník však v jej prípade videl aj iný možný dôvod zmeny správania. „Do istej miery ju mohla ovplyvniť aj nervozita spojená s nepriaznivým vývojom ňou pripravovanej reformy. Pani Kolíková zároveň nedávno prešla pod pána Sulíka a dnes sa môže chcieť ukázať ako výrazný a razantný politik,“ uzavrel. S otázkami o vystupovaní ministerky sme sa obrátili aj na samotnú Kolíkovú, no na otázky do uzávierky nereagovala.

Nezvyčajný ostrý štýl Kolíkovej komunikácie zhodnotil aj politológ Grigorij Mesežnikov. "Nemyslím si, že by na jej vystupovanie mali mať vplyv problémamy s reformou či prechod do SaS. Asertívnejší prejav bol z môjho pohľadu v prípade daný tým, kto sedel oproti nej," povedal. "Je otázne či ostrejší štýl komunikácie nesúvisí s protirečníkom. Aj pán Fico je ostrý politik a ak je niekto na vás tvrdý potom môžete buď nastaviť druhé líce, čo sa v politike nerobí. Alebo môžete ako sa hovorí použiť na hrubé vrece, hrubú záplatu," zhodnotil ďalší politológ Radoslav Štefančík.