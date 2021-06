Rozkol v najmenšej vládnej strane Za ľudí trvá už niekoľko týždňov. Predsedníčka Veronika Remišová a podpredsedníčka Mária Kolíková majú vnútrostranícky spor, ktorý nie a nie vyriešiť.

Členovia chceli zvolať mimoriadny snem, na ktorom by bolo podľa nich vhodné voliť aj nové predsedníctvo. Ani ten však nevyšieil, skončil predčasne, keď z neho časť členov predčasne odišla. Hovorí sa o tom, že niektorá z hlavných rivaliek odíde, alebo sa strana úplne rozpadne.

"Neodchádzam zo strany Za ľudí, neodchádzam z koalície," napísala včera na sociálnu sieť ministerka Kolíková. "Cítim zodpovednosť za stranu a za ľudí v nej, pretože je tam množstvo kvalitných ľudí, ktorých si vážim a ktorí pre stranu aj pre ľudí urobili kopec dobrej roboty," uviedla.

"Zároveň chcem povedať, že si stojím za každým opatrením, pri ktorom som bola v predošlých vládach. Či už je to rozbehnutie Centra právnej pomoci, ktoré dnes poskytuje pomoc ľuďom v materiálnej núdzi v kanceláriách po celom Slovensku. Alebo zverejňovanie zmlúv, zverejňovanie súdnych rozhodnutí, protischránkový register – to sú všetko opatrenia, bez ktorých by odhaľovanie mafie a korupcie aj na tých najvyšších miestach bolo len ťažko možné," vymenovala.