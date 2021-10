Zvykol si? Marian Kočner si v minulosti užíval obrovský luxus. Drahé autá, exkluzívne oblečenie aj doplnky. Posledné obdobie sa však ukazuje len v modrom väzenskom mundúre a so spútanými rukami. Nebolo tomu inak ani v stredu, kedy sa konalo pojednávanie v kauze motáky.

Marian Kočner čelí obžalobe, že údajne prostredníctvom svojho advokáta Andreja Šabíka spoza múrov Ústavu na výkon väzby posielal papieriky s inštrukciami. Ich prijímateľom mal byť jeho vtedajší blízky kamarát a expríslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth. Na stredajšom procese sa ukázal aj sám Kočner, ktorý vypovedal.

V úvode presne opísal, ako prebiehali jeho stretnutia s advokátom. „Pred stretnutím s obhajcom mi bola vždy vykonaná kompletná prehliadka. To znamená vyzliecť do naha a prehľadať všetky dutiny. Druhý príslušník skontroloval všetky dokumenty. Príslušníci ZVJS nechápali. Pri vstupe do výsluchovej miestnosti sa pred dvere postavil príslušník ZVJS a celý čas monitoroval čo sa deje. Bolo úsmevné, keď sa ma príslušníci ZVJS pýtali, koľko budem s advokátom, lebo tam musia stáť," vypovedal obvinený podnikateľ.

Ako celá kauza dopadne, ešte nie je jasné, no Kočner sa spoza mreží tak skoro nedostane, keďže už je odsúdený v kauze televíznych zmeniek na 19 rokov. Na pojednávanie v kauze motáky prišiel so vztýčenou hlavou, ako keby si na svoj osud už zvykol a rezignoval. Hoci v minulosti prekvapil v súdnej sieni upraveným účesom, tentokrát je vidieť, že svojmu zovňajšku nechal voľný priebeh.