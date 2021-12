Koalícia je odrazu jednotná, ako sme ju azda ešte nevideli. Po dlhých debatách a rozdielnych názoroch jednotlivých strán na protipandemické opatrenia sa javilo, že k dohode tak skoro nedôjde. To, že by to celkom nemusela byť pravda, však napokon naznačil už včera predseda parlamentu Boris Kollár v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Prisľúbil, že už onedlho bude známy kompromis. To sa aj stalo a za všetkých to povedal premiér Eduard Heger: „Našli sme dobrú dohodu, ktorú sme všetci podporili,“ uviedol včera na poobedňajšej tlačovke.

Ako teda vyzerá výsledná dohoda? Už od piatka sa majú otvoriť obchody pre zaočkovaných a tých, čo covid prekonali (OP). Od 17. do 24. decembra by mali byť pre OP otvorené aj kaderníctva a kostoly. Pre zaočkovaných by mali byť otvorené esenciálne obchody (potraviny, drogéria, lekárne atď.) do 22.00. Deň po Vianociach by sa už aj ľudia bez vakcín mali dostať do obchodov a kaderníctiev a pre OP budú otvorené aj hotely a bezkabínkové vleky. Naopak, školy by mali prejsť už od pondelka na dištančné vzdelávanie. Opatrenia platia do 9. januára, keď sa budú prehodnocovať.

Súčasťou kompromisu bola aj vzájomná dohoda na téme, ktorú pred necelými dvoma týždňami predstavil minister financií pod názvom Ponuka, ktorá sa neodmieta. Z 500-eurových poukazov napokon nič nebude. „Dosiahli sme kompromis. Očkovaní seniori nad 60 rokov dostanú do 300 eur, ak sa dajú očkovať,“ povedal minister financií Igor Matovič (48). Ten senior, ktorý už má v sebe tretiu dávku vakcíny alebo sa na ňu zaregistruje, dostane 300 eur. Tí, ktorí budú mať v sebe do Vianoc druhú dávku alebo sa zaregistrujú a absolvujú prvé očkovanie, získajú 200 eur! Peniaze by mali dostávať ľudia šekom. „Je to posledný pokus, ako dať pozitívnu motiváciu,“ dodal Matovič.