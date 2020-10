Koalícia prišla s NOVÝM návrhom: TÝKAŤ sa má osôb nad 62 rokov!

Osoby nad 62 rokov by už nemuseli každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Navrhujú to koaliční poslanci v novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú predložili do parlamentu.