Vylúčenie Romany Tabák a Kataríny Hatrákovej z poslaneckého klubu OĽANO bolo predčasným a nepolitickým krokom, ktorý oslabil vládnu koalíciu. V diskusii TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Z klubu ich vylúčili po tom, ako nepodporili žiadosť o vydanie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby.

„Poslanecký klub jedného z koaličných partnerov unisono nehlasoval za vyslovenie súhlasu a im sa nestane nič. Je to oslabenie vládnej koalície, ale je to rozhodnutie OĽANO. To treba akceptovať,“ konštatoval Hrabko. Hnutie Sme rodina sa zdržalo. Rovnako postupovala aj Hatráková, Tabák nehlasovala.

Hrabko nepovažuje za korektné obviňovať poslankyne, že svojím hlasovaním zradili väčšinu voličov OĽANO, keďže väčšina pôvodných voličov sa k nemu už v prieskumoch nehlási. Na to, že zradili voličov a spreneverili sa hodnotám hnutia a programu poukazoval predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Napriek niektorým politickým signálom Hrabko pád vládnej koalície neočakáva. „Koalícia je oslabená, ešte stále však má väčšinu v parlamente. Vládne strany budú po sebe, ľudovo povedané, štekať. Ale karavána pôjde ďalej,“ odhadol publicista. Neočakáva ani odchod alebo odvolanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), ktorého kritizoval líder OĽANO Igor Matovič.

V súvislosti s rozhodnutím Národnej rady SR nevydať Fica na väzobné stíhanie pripomenul, že to nijako nebráni orgánom činným v trestnom konaní pokračovať vo vyšetrovaní. „Stíhanie môže pokračovať, akurát pritom poslanec nesedí vo väzbe. Rozhodnutie parlamentu nebráni tomu, aby bol poslanec postavený pred súd,“ upozornil Hrabko. Ak by Generálna prokuratúra SR opätovne požiadala o vydanie poslanca na väzobné stíhanie, muselo by to podľa neho už byť v súvislosti s iným obvinením.

