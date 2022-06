V radoch koalície to v posledných dňoch poriadne škrípe. Na ministra hospodárstva sa zvalila vlna kritiky z radov koaličnej strany OĽaNO za vyrokované podmienky embarga na ruskú ropu. Richardovi Sulíkovi (SaS) po tom došli nervy a urobil rázny krok!

Minister hospodárstva na dnešnej tlačovej konferencii obhajoval vyrokované podmienky v Bruseli na dovoz ruskej ropy. Vyhlásil, že informoval premiéra o možných problémoch s navrhovaným zákazom exportu motorových palív vyrobených z ruskej ropy niekoľko hodín pred začiatkom samitu v Bruseli. "On odpísal, že on už v tom konať nebude, že nech to robia Česi a Maďari," povedal Sulík.

Premiér Eduard Heger podľa neho vedel ešte pred samitom v Bruseli o možných problémoch pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v súvislosti s embargom na vývoz niektorých produktov vyrobených z ruskej ropy. Sulík však zároveň uviedol, že podľa neho premiér postupoval správne, keď so sankčným balíkom súhlasil. Sulík tiež odmietol výzvu poslanca Györgya Gyimesiho a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) na odstúpenie z funkcie.

Dnes mal minister hospodárstva obhájiť vyrokované podmienky aj na koaličnej rade. K tomu už však nedôjde. Richard Sulík totiž v reakcii na neutíchajúcu kritiku jeho večného rivala Igora Matoviča avizoval, že strana SaS sa od utorka nebude zúčastňovať na rokovaniach koaličných rád.

Strana sa tak rozhodla v záujme upokojenia celospoločenskej situácie. Na zasadnutiach vlády sa predstavitelia strany zúčastňovať budú. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák. "Našou prioritou je konštruktívny dialóg a nie počúvanie urážok od Igora Matoviča. Na koaličných radách sme od neho neustále vystavení opakovaným osobným útokom. Koalícia je však o rovnocenných partneroch, ak si to líder OĽANO neuvedomuje, nevidíme žiaden zmysel chodiť na rokovania koaličnej rady," skonštatoval predseda SaS Richard Sulík.

Zasadnutí vlády sa predstavitelia strany zúčastňovať budú. Strana tiež deklaruje, že všetci štyria jej ministri budú kedykoľvek a v plnom rozsahu k dispozícii premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO).

OĽaNO vníma rozhodnutie Sulíka ako vyhýbanie sa zodpovednosti. Viac, sa dočítate na ďalšej strane.