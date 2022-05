Sága na pokračovanie. V utorok (3. 5.) pokračovalo rokovanie poslancov Národnej rady SR k žiadosti prokuratúry o vydanie trojnásobného premiéra a lídra Smeru–SD Roberta Fica (57) do väzby.

Parlament hneď na začiatku včerajšej pokračujúcej schôdze schválil procedurálny návrh predsedu klubu OĽaNO Michala Šipoša, aby sa o vydaní Fica na väzobné stíhanie mohlo diskutovať až do úplného prerokovania, a to aj po 19.00 h. Odovzdať poslanca do rúk polície je totiž možné len po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu. „Nikdy nebudem súhlasiť s väzobným stíhaním akéhokoľvek poslanca,“ vyhlásil na margo témy šéf Smeru Fico.

Koaličným poslancom pripomenul, že žiaden člen zákonodarného zboru sa nevie vyhnúť trestnému stíhaniu, keďže neplatí žiadna trestnoprávna imunita. Zdôraznil, že si okamžite prevzal uznesenie o vznesení obvinenia a došiel na prvý termín výsluchu v riadnom čase. „Vláde nejde o spravodlivosť. Potrebuje len opozičný skalp, aby si ho vyvesila na bilbord a aby ľudia zabudli, ako je zúfalo neschopná riešiť ich skutočné problémy,“ kritizoval predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Zdôraznil, že poslanci jeho mimoparlamentnej strany nepodporia žiadosť prokuratúry ani pri Ficovi a ani pri akomkoľvek inom poslancovi.

„Súhlasom so žiadosťou o vydanie poslanca do väzby nesúdime a nejde o akt pomsty či snahu zbaviť sa opozičného politika,“ povedal minulý týždeň predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Odmietla, že by koalícia mala v rukách vyšetrovanie. „Ak nebudeme súhlasiť s vydaním na väzbu, stratíme časť legitimity,“ myslí si poslanec Za ľudí Juraj Šeliga. Doplnil, že v takom prípade nedovolia orgánom činným v trestnom konaní použiť plný aparát oprávnení. „Je kľúčové, aby sme dovolili o tom rozhodnúť sudcovi,“ povedal.

Navonok sa zdá, že časť koalície má jasno v tom, ako zahlasuje. Kartami však opäť mieša hnutie Sme rodina. „Gauneri, zlodeji alebo korupčníci by mali jasne skončiť vo vyšetrovacej väzbe. Určite to však nemalo byť systémom, že nemám také dôkazy, tak si niečo na neho vymyslím,“ uviedol nedávno v relácii TA3 predseda parlamentu Boris Kollár. Líder Sme rodiny vyhlásil, že by chcel, aby sa Ficovi dokázali tie veci, ktoré mu boli vyčítané, a teda že jeho oligarchovia rozkrádali a predražovali sa tendre. „Chyťte Roberta Fica s puškou nad mŕtvolou, okamžite hlasujeme za,“ povedal Kollár. Nesúhlasí však s tým, aby dôvody kolúznej väzby boli nelegálne odpočúvania a tlačovky.

Nepodporiť vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie ohlásil aj exposlanec OĽaNO a dnes nezaradený poslanec Ján Krošlák. „Myslím si, že skôr ako o úprimnú snahu zabrániť jeho ovplyvňovaniu svedkov a mareniu vyšetrovania ide skôr o jeho politické poníženie a diskreditáciu,“ povedal. „Nepodporím dnešné zbieranie skalpov do vyšetrovacej kolúznej väzby,“ poznamenal Krošlák. Pripomenul, že v Európe sú trestne stíhaní aj ďalší bývalí poprední vládni činitelia a všetci traja sú stíhaní na slobode.

Článok pokračuje na ďalšej strane!