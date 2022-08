Všetko speje k tomu, že ministri za stranu SaS podajú k 31. augustu demisiu. Predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík to povedal po dnešnom koaličnom stretnutí vo vládnom hoteli Bôrik.

"Naším odchodom vláda nepadá, môže vládnuť ďalej. Návrhy, ktoré budeme považovať za rozumné, podporíme. Takýto istý prístup budeme čakať aj od našich bývalých koaličných partnerov," skonštatoval Sulík.

SaS podľa jeho slov aj naďalej trvá na odchode ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča z vlády. Päť návrhov, ktoré na rokovaní predstavil premiér Eduard Heger (OĽaNO), sú podľa Sulíka oproti tejto požiadavke "kozmetikou". "Sme pripravení o týchto bodoch diskutovať, sú to racionálne, rozumné riešenia, myslím si, že nájdeme dohodu, ale toto všetko až po tom, keď bude splnená naša základná požiadavka," vyhlásil Sulík.

Minister hospodárstva zároveň odmieta, že svojou rezignáciou chce utekať pred zodpovednosťou. Opätovne vyhlásil, že v aktuálnych náročných časoch sa nedá byť s Matovičom vo vláde. "Také chaotické vládnutie som nezažil," poznamenal. V predčasných voľbách riešenie nevidí.

Ďalšie stretnutie koalície má byť v piatok (26. 8.), Sulík v ňom však veľký zmysel nevidí, keďže dnes nevidel náznaky toho, že by Matovič odišiel zo svojej funkcie. Ako ďalej komentoval, pozície sú jasné. V sobotu tiež Sulík navrhol svoj odchod z funkcie, ak to má byť cena za odchod Matoviča. Nemá však pocit, že by návrh zarezonoval.

