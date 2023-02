Vládny kabinet v utorok úspešne rokoval o návrhu nominácie Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov. Bývalý podpredseda SaS podľa materiálu spĺňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti, vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií, menovite jeho pôsobenie ako štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí.

„Som rád, že sa táto vec takmer po 1,5 roku pohla. Nie pre mňa osobne, ale najmä preto, že už v októbri 2021 malo Slovensko túto nomináciu sfinalizovať. Aktuálnemu zástupcovi Slovenska (Ladislavovi Balkovi - pozn. red.) skončil mandát v máji 2022. Už ozaj nebolo možné dlhšie čakať, nakoľko hrozilo veľké reputačné riziko pre Slovensko ako spoľahlivú členskú krajinu EÚ,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. „V najbližších týždňoch ma čaká vypočutie na Výbore pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu a následne schvaľovanie v pléne Európskeho parlamentu a v Rade EÚ. Až potom je na rade prísaha a začatie výkonu mandátu. Keďže s týmito inštitúciami dlhodobo spolupracujem, verím, že dôstojne obstojím,“ vysvetlil Klus. Na novej pozícii by mal zarábať vyše 20-tisíc eur mesačne.

Nie každý je však z jeho nominácie nadšený. „Všetci dobre vieme, že ide o čistokrvný príklad politickej korupcie, pretože Klus bol ten, ktorý v kľúčových hlasovaniach podržal vládnu koalíciu a bol ten, ktorý hlasoval za septembrový termín predčasných volieb," uviedol poslanec z Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Tvrdí, že Klusovo konanie v parlamente bolo ovplyvnené prísľubom tejto nominácie. Navyše, predseda Smeru-SD Robert Fico zdôraznil úlohu dvora audítorov a potrebu skúseností v odbore. Tie podľa neho Klus nemá.

Ako vníma kritiku samotný Klus? „Chápem ju ako hanebnú súčasť spustenej predvolebnej kampane. Počuť moralizujúce kázne od politikov, ktorí vytvorili systém „našich ľudí“ a de facto mafiánskeho štátu, by bolo až vtipné, keby to nebolo také smutné,“ reagoval Klus. „O to viac, že žiadny z nich si nedal námahu naštudovať si, o čom vlastne Dvor audítorov EÚ je a kto sú nominanti za jednotlivé členské štáty. Vyčítať mi nedostatok vzdelania, pričom moje posledné postgraduálne štúdium malo práve ekonomický charakter a navyše aktuálne učím na Vysokej škole ekonómie a manažmentu, kde garantujem kurzy zamerané na inštitúcie EÚ a rozhodovacie procesy v EÚ, môže podľa mňa len veľmi povrchný človek. Nehovoriac o praktických skúsenostiach, ktoré sú na túto pozíciu kľúčové,“ vysvetľoval ďalej.

„Ak nestačí dvojnásobný prorektor, podpredseda parlamentu, štátny tajomník rezortu diplomacie osobitne zameraný na EÚ a nakoniec ešte zástupca SR v Rade EÚ, tak sa sám seba pýtam, koho si tam títo kritici predstavujú?“ poznamenal Klus.

Ak sa Klus stane členom EDA, uvoľní sa tým miesto poslanca v Národnej rade SR. Tlačové oddelenie strany SaS nám potvrdilo, že náhradníkom za Klusa by mal byť Miroslav Žiak. Ten parlament opustil minulý september po tom, ako ministri SaS podali demisiu a stali sa z nich poslanci.

Žiaka sme aktuálne kontaktovali v súvislosti s informáciou, že by mal opäť zasadnúť do parlamentných lavíc. „Samozrejme, že sa teším. Chýbajú mi parlamentné prekáračky a možnosť ovplyvňovať zákony na Slovensku. Je to niečo, čo ma vždy bavilo,“ povedal nám. „Teším sa veľmi a dúfam tiež, že sa nič nestane a Martin Klus si dospeje svojho sna, a tým uvoľní aj cestu pre mňa,“ dodal. A čo bude prvé, keď sa vráti naspäť do parlamentu? ODPOVEĎ ŽIAKA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

