Bolo prekvapením, keď sa meno nezaradeného poslanca Klusa objavilo na kandidátke hnutia Sme rodina. Ako sa politológ a bývalý štátny tajomník rezortu diplomacie vyrovnáva s lapsusmi i najnovším škandálom predsedu hnutia aj Národnej rady Borisa Kollára? Na to odpovedal Klus v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.

Zostávate stále nezaradený? Prečo kandidujete práve za hnutie Sme rodina?

- Kandidujem ako nestraník symbolicky zo 150. miesta. A Sme rodina z viacerých dôvodov. Ten najdôležitejší je ten, že som niekoľko mesiacov komunikoval s pánom predsedom o zahraničnej politike a medzi nami nastala pomerne veľká zhoda. Ako predseda parlamentu chodil na konzultácie na rezort diplomacie, na ktorých som sa zúčastňoval aj ja. Sme rodina urobila veľký prerod v zahraničnej európskej a proukrajinskej politike.

Budete teda garantom zahraničnej politiky hnutia?

- Mám zastrešovať túto oblasť, osobitne počas volebnej kampane. A potom záleží od volebného výsledku. Považujem za korektné voči straníkom a straníčkam, že ako novoprišelec musím urobiť maximum, aby som priniesol svoje vlastné krúžka.

Ale150. miesto na kandidátke je už komerčný produkt. Preto povedzte ako politológ, či to miesto nie je iba marketingový výťah?

- Ak by to nebol marketingový výťah, tak by sme nemali skúsenosť s takmer všetkými stranami, ktoré na to miesto dajú niekoho zaujímavého. Pre mňa to však nebol primárny motív, ale isto to zohralo svoju rolu. Keď som dostal ponuku, v Sme rodina to miesto ešte nebolo obsadené. Je to aj taký mikrosúboj niektorých osobností, uvidíme, ako obstojíme.

V marci ste však povedali, že sa nepridáte k žiadnej strane a nebudete kandidovať v najbližších voľbách. Ako ste to mysleli?

- Bolo tam aj slovíčko pravdepodobne. A to je dosť podstatné. Ale tak som to v marci, ale aj pred pár dňami cítil, že by som mal v politike skončiť.

Boris Kollár čelí veľkému škandálu. Priznal sa, že prefackal pred rokmi svoju priateľku. Tvrdí, že to bolo v záujme ochrany ich spoločného syna. Časť poslancov ho preto chcela odvolávať. FOTO TASR - Pavol Zachar Zdroj: Pavol Zachar

Vaše rozhodnutie prekvapilo aj preto, že ste sa chceli vrátiť späť na akademickú pôdu.

- Táto alternatíva tu stále je, ale nebude to hneď teraz. Neprajníkom posielam odkaz: ak ma nechcete, tak ma nevoľte. Ale tí, ktorí chcú, aby som v politike zostal, aby som zastával hodnoty, ktoré zastávam konzistentne desať rokov, tak som tu. Navyše, tie moje výroky odzneli v čase, keď som bol grilovaný na miesto v Dvore audítorov. Tam sa očakávalo, že budem hovoriť o svojej nezávislosti a nemám ďalšie politické ambície. Ale odvtedy sa veľa vecí zmenilo.

Preto idete kandidovať v parlamentných voľbách?

- Inak ako v parlamente veci verejné meniť neviete. Keby som sa na to vykašľal, tak vysoko pravdepodobne sa moja politická kariéra skončí. Rozhodol som sa, že ešte dám šancu tým, ktorí má chcú voliť, nech rozhodnú občania, či mám alebo nemám skončiť v politike. A ja mám ambíciu ešte veci meniť a dokončiť svoju prácu.

Potvrdili ste, že ste mali ponuku aj z OĽaNO, aj od Demokratov. Neboli by vám Demokrati s vašimi liberálnymi postojmi bližší?

- Ale aj Boris Kollár, odkedy je ako predseda Národnej rady, je jasne prozápadný, proeurópsky a proatlantický. To, čo bolo predtým, to je úplne iná vec. Ak si ho však porovnáme s predchádzajúcim predsedom Národnej rady, nemôžeme mu nič vyčítať. Išiel v tej istej línii ako premiér Eduard Heger alebo prezidentka Zuzana Čaputová.

Vedeli by ste spolupracovať s Republikou alebo Kotlebovcami? Boris Kollár často opakuje, že nemá problém podporiť dobrý zákon, aj keby ho pripravili extrémisti.

- Sme dohodnutý na zelenej karte na všetky kultúrnoetické otázky. Spoluprácu s Republikou, ale môžem povedať, že aj so Smerom, si predstaviť neviem.

Už ako predseda parlamentu sa Boris Kollár v apríli 2020 stretol s Nočnými vlkmi, silno proputinovskou skupinou motorkárov. Ako to vnímate?

- Verím tomu, že dnes by to už neurobil. Odvtedy začal chodiť pravidelne na konzultácie na rezort diplomacie a už sa to viac neopakovalo. Predpokladám, že pán predseda prešiel veľkým prerodom a ja mu v tom fandím. Aj preto mu chcem v tom pomáhať.

Snímka Borisa Kollára s motorármi z gangu Noční vlci vznikla krátko po voľbách 2020. Zdroj: facebook - Ivan Štefanec

Konflikt na Ukrajine sa raz skončí. To už nechcete mať s Ruskom žiadne vzťahy?

- Ak bude jedného dňa Rusko krajina, ktorá neútočí na svojho suseda, ktorá rešpektuje medzinárodné právo, potom obnovme všetky pravidlá tak, ako sme ich mali doposiaľ, vrátane tých obchodných. Je dobré, aby sme s krajinami obchodovali a neviedli vojny. Toto je dôležité aj smerom k Ruskej federácii. Čím skôr prezident Putin stiahne vojská z Ukrajiny a jej obsadených území, tým skôr môžeme začať normalizovať naše vzťahy. Verím, že jedného dňa bude Rusko priateľská krajina.

Spomeňme aj rok 2019, keď Boris Kollár ako predseda opozičného hnutia, pozval na Slovensko Marine Le Penovú, šéfku Národného frontu vo Francúzsku.

- Tak ako hnutie prešlo prerodom v zahraničnej politike, verím, že je možný istý prerod aj v európskej politike. Chce to však silnejšiu vnútrostranícku diskusiu a ja som tam doslova pár hodín.

Zrejme ste však spolu hovorili aj o tomto.

- Rokovania prebiehali a môžem vám povedať, že to bol v našich rozhovoroch jeden z najkritickejších bodov. Mám zásadný problém spolupracovať s touto skupinou ľudí na európskej úrovni. Dohodli sme sa, že do volieb túto tému nebudeme riešiť. Ale ak spravím úspešný výsledok a budem poslancom, prípadne súčasťou exekutívy za túto politickú stranu, téma sa otvorí a bude veľmi intenzívna a dúfam, že aj komplexná stranícka diskusia, aby sme zvážili, či hnutie má zostať v takejto skupine.

Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej bola na Slovensku aj na pozvanie šéfa strany Sme rodina Borisa Kollára. Zdroj: Tony Štefunko

Je to fér voči voličovi, keď túto tému nechcete teraz otvárať?

- Možno by to chcelo riešenie ešte pred parlamentnými voľbami, ale skutočný dosah to má až na európske voľby. Tam ten európsky poslanec bude v nejakej rodine reálne pôsobiť a hlasovať. Dovtedy by sa to určite malo vyriešiť a ja si myslím, že sa to aj vyrieši.

Sú podľa vás výzvy na odstúpenie Borisa Kollára z dôvodu, že vyfackal jednu z matiek svojich detí, legitímne?

- Som proti politizácií vecí, ktoré sa dotýkajú bezprostredne detí. V takom náročnom veku, v akom je ich spoločný syn, musí byť veľmi ťažké počúvať, čo sa udialo medzi jeho rodičmi. Preto si myslím, že by sa to malo riešiť na inej ako politickej úrovni. Môžeme sa baviť o tom, aká by tu mala byť politická kultúra. Ale na druhej strane urobiť niečo takéto pár mesiacov pred voľbami je systémovo nie úplne zmysluplné. Bol by to síce signál smerom k verejnosti, ale z hľadiska politického systému, keď predseda Národnej rady má určite ústavné funkcie, narobilo by to viac škody ako úžitku.

