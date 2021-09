Poslanci Národnej rady zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube. Odchádzajú do klubu Sas. Klub Za ľudí sa po ich odchode rozpadne, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie. Správa zarmútila aj "otca zakladateľa" Andreja Kisku, ktorý po dlhom období mlčania konečne prehovoril. "Myšlienka založiť stranu vznikla na konci môjho funkčného obdobia prezidenta, keďže som nevidel v nových politických subjektoch silu, ktorá by mohla pomôcť odstaviť Smer a jeho oligarchov od vládnutia," zaspomínal si Kiska. "Prví ľudia, s ktorými som o svojom pláne hovoril, a ktorých pokladám za úplne prvých, zakladajúcich členov boli: Vladimíra Marcinková, Michal Luciak a Roman Krpelan, ku ktorým sa neskôr pridal Tomáš Lehotský. Cieľom bolo vytvoriť stranu odborných a slušných ľudí, ktorí by mali pomôcť zmeniť Slovensko. Od dnešného dňa už nikto z nich v strane Za ľudí fakticky nie je," zhodnotil.

Kiska ďalej vyhlásil, že podporu, ktorú po svojom odchode vyjadril novej predsedníčke Veronike Remišovej v tom čase považoval za najsprávnejšiu voľbu. "Po problémoch v strane, ktoré nastali po mojom odchode a vládnej kríze na Slovensku, som odporučil predsedníctvu strany, aby zvolalo mimoriadny snem, kde by sa vo vnútri rozhodlo o jej ďalšom smerovaní, ako aj o prípadnom novom predsedovi. Dôležité bolo, aby si strana vo svojom vnútri vydiskutovala problémy a navonok pôsobila jednotne a bola stabilným partnerom koalície. Žiaľ, to sa neudialo," smutne zhodnotil bývalý predseda strany.

