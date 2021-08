Bývalý prezident SR a zakladateľ koaličnej strany Za ľudí Andrej Kiska poriadne šokoval. Vyjadril sa na margo neutíchajúcich konfliktov v jeho bývalej strane. Povedal, čo by v takejto situácii očakával.

Informoval o tom Denník N. Zakladateľ Za ľudí Andrej Kiska zastáva názor, že strana mala zvolať mimoriadny snem. Podľa jeho slov je to to "najdôležitejšie a je veľmi rozčarovaný, že sa neudial“. Uviedol to počas diskusie Denníka N s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, na ktorú prišiel ako divák.

Kiska po voľbách presadzoval na post predsedníčky práve súčasnú šéfku strany Veroniku Remišovú. „Moje rozhodnutie by som nemenil,“ povedal. Exprezident, zdá sa, neľutuje ani založenie koaličnej strany. V debate totiž povedal, že ho považuje za správne.

Kolíková a jej frakcia v Za ľudí sa chcú v septembri rozprávať s členmi strany. Ministerka si však myslí, že už nedokáže spolupracovať s Remišovou. Či zo strany na jeseň vystúpi, však nepovedala.

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) prichádza na 16. rokovanie vlády SR. Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák