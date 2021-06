Kedysi SILNÝ FAVORIT, dnes im ostali len OČI PRE PLAČ: Pozrite si NAJNOVŠÍ volebný prieskum!

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v júni, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 21 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na vzorke 1000 respondentov. Prieskum prebiehal telefonicky od 7. do 11. júna, nemal objednávateľa, konal sa v rámci multitematického zberu dát.