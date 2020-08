Len pár mesiacov po parlamentných voľbách sa SNS zmieta v kríze. S volebným výsledkom 3,16 % bývalá koaličná strana tentoraz ostala pred bránami parlamentu. Súčasné prieskumy volebných preferencií ukazujú, že popularita strany naďalej klesá. Podľa agentúry AKO sa v júlovom prieskume umiestnili poriadne nízko s 1,4 % hlasov. Súčasný predseda SNS Andrej Danko sa však napriek tomu, zdá sa, cíti pri sile a najnovšie rozprúdil debatu o referende o predčasných voľbách. „Päť mesiacov od ostatných volieb ukázalo nekompetentnosť a morálne zlyhanie odcudzenej vlády. Vytratilo sa všetko ľudské, humánne, kresťanské a národné. Ostali intrigy, zastrašovanie, vyhadzovanie zo zamestnania, stranícke nominácie, čistky a mediálne útoky,“ vysvetľoval Danko na sociálnej sieti, prečo SNS volá po zmene. V nedeľu dokonca oznámili začiatok zberu podpisov.

Jeho iniciatívu však ostro kritizuje aj podpredseda a zakladateľ strany Anton Hrnko. „Je to len dôkaz toho, že v našej strane úplne vyprchal duch strategického a taktického politického myslenia,“okomentoval situáciu na sociálnej sieti s tým, že podľa preferencií ľudí by sa SNS do parlamentu aj tak nedostala. „Okrem hanby (ktorú by SNS získala, pozn. red.) najmä stratu štátneho príspevku pre politické strany, ktorý jej stále dáva možnosť pri výmene vedenia sa skonsolidovať a v budúcnosti zamiešať karty. Po predčasných voľbách by oň určite prišla. Ak je to cieľ Andreja Danka, tak to nemohol lepšie vymyslieť,“doplnil nahnevaný Hrnko. Podľa politológa Radoslava Štefančíka je Dankova iniciatíva vopred predurčená na neúspech a nie je smerovaná ani tak k verejnosti, ako k delegátom strany, ktorí budú rozhodovať o budúcom lídrovi SNS. „Nejde o skutočný záujem vyhlásiť predčasné voľby, ale ide skôr o to, aby sa Andrej Danko dostal do centra pozornosti, pretože zrejme plánuje kandidovať na miesto šéfa SNS napriek tomu, že ju prakticky priviedol mimo brán parlamentu,“povedal pre náš denník. „Na post šéfa SNS sa núkajú pomerne neznáme mená, ktoré sa zatiaľ navonok neprejavili, takže to teoreticky nejakým spôsobom môže ovplyvniť rozhodovanie delegátov,“ doplnil Štefančík.

Ako sa už naznačilo, SNS pred blížiacim sa snemom rieši najmä otázku, kto bude jej budúcim lídrom. Podľa súčasných straníckych stanov budúceho predsedu strany navrhujú krajské rady. Tie zatiaľ navrhli Andreja Danka a Radovana Baláža, ktorého otvorene podporuje aj samotný Hrnko. Ten pre náš denník dokonca vyhlásil, že v prípade, ak by mal Danko ostať na čele strany, odíde z SNS.

Ďalším nádejným kandidátom na predsedu je Pavol Slota, syn Jána Slotu. „Ak teraz niektorí členovia prechádzajú frustráciou, tak ja som ňou prešiel pred ôsmimi rokmi, keď sa z Andreja stal jeden bezchrbtový živočích. Chcem ísť do strany nie preto, že sa teraz idem o ňu biť, ale preto, že ju chcem zachrániť,“povedal pre týždenník Plus 7 DNÍ Slota mladší, ktorý sa tak verejne pridal na stranu Dankových kritikov. Pre súčasného predsedu je, zdá sa, napriek všetkému strašiakom, pretože SNS neschválila jeho prihlášku do strany. Výhovorka je „matematická“. „SNS takmer pred mesiacom uzavrela prijímanie členov pre prepočet delegátov. Čakali by sme, že pán Slota skôr vstúpi do strany k pánovi Harabinovi, ktorému pomáhal poraziť SNS.“Syn bývalého politika si nemyslí, že jeho meno môže strane uškodiť. „Keď spojíte Slotu a SNS, má to takú silnú rezonanciu, že to prehluší aj spojenie SNS a Danko,“nádeja sa Slota, ktorý na záver vyhlásil, že je asi jediný, kto si za posledného pol roka poslal prihlášku do SNS.

Čerešničkou na torte v celom spore v SNS je vyhlásenie bývalej členky strany Anny Belousovovej. „Dalo by sa povedať, že tá strana je v agónii a teraz ide o to, kto tú agóniu bude predlžovať, alebo jej zasadí ranu z milosti, no v tomto prípade skôr ranu z hlúposti,“povedala pre náš denník. „Obávam sa, že SNS nezachráni ani jeden z tých troch kandidátov, o ktorých sa hovorí. Snaha Slotu dostať do kresla predsedu strany teraz svojho syna, je len ukážkou nebetyčnej drzosti a nenažratosti tohto človeka, ktorý si zrejme myslí, že SNS je ich dedičné léno. Stranu čaká predlžovanie jej agónie kvôli chorému egu a strachu pred spravodlivosťou jedného človeka, ktorý asi doma nemá zrkadlo a v hlave všetko v poriadku,“uzavrela Belousovová.