Nevšedný rozhovor poskytol Rizman pre iniciatívu Dobre., ktorá na sociálnych sieťach reaguje na hoaxy či nenávistné prejavy. "Poznáme sa 13 alebo 14 rokov, pomerne dlho sme spolupracovali na rôznych environmentálnych projektoch či veciach týkajúcich sa právneho štátu, reforiem súdnictva, polície, prokuratúry..." rozhovoril sa Rizman.

Za prvý pracovný kontakt Rizman označil obdobie, keď pracoval s Greenpeace a Čaputová sa v rámci organizácie VIA IURIS venovala kauze Pezinská skládka. "Tam sme im s viacerými vecami pomáhali. Mali sme k sebe ľudsky blízko, no ona bola vydatá a ja ženatý. Potom sme sa nejaký čas nevideli a medzičasom som začal pracovať pre VIA IURIS," spomína. "Neskôr sa mne aj jej rozpadli vzťahy a keď som nastupoval ako jej poradca pre životné prostredie a občiansku spoločnosť, čo boli oblasti v ktorých som sa pohyboval takmer 25 rokov, tak sa to proste stalo," zhrnul so slovami, že vzťah s prezidentkou si nijako neplánoval. "To je jednoducho život. Tým, že sme sa poznali, viac sme konzultovali niektoré veci a preskočila iskra."

Nad otázkou aké je to byť "prvým mužom" republiky sa Rizman podľa vlastných slov priveľmi nezamýšľa. "Veľmi si to nepripúšťam, doteraz boli po bokoch prezidentov manželky, ja som iba partner, v čom je samozrejme rozdiel," povedal. A zároveň upozornil na fakt, že sa nejedná o žiadnu skutočnú oficiálnu funkciu. "Neplynú z nej žiadne benefity. Nevzniká nárok na žiaden servis, žiadna finančná renta, právo na asistentky alebo osobného šoféra, ako si to možno niektorí ľudia predstavujú," vysvetľuje. "Ja sa živím normálne svojou prácou. Predtým som pracoval v Národnej rade, dnes pracujem ako živnostník. Pracujem v oblasti v ktorej som pracoval aj doteraz, to znamená v komunikácií v kampaniach či na veciach, ktoré moderujem atd..

Na snímke prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom Zdroj: facebook.com/zcaputova

Za najväčšiu zmenu na ktorú si po boku prezidentky musel privyknúť Rizman označil fakt, že je pod neustálym drobnohľadom. "V týchto osobných veciach je teda zvýšená miera dohľadu a kontroly. Samozrejme to má presah aj do bezpečnostných vecí, keďže prezident je ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov stráženou osobou," ozrejmil.

Pri otázke ako s prezidentkou prežívajú útoky na sociálnych sieťach Rizman reagoval slovami, že ich riešia len minimálne. "Nepríjemné sú predovšetkým útoky na deti. Jeden z bývalých politikov, resp. ešte stále aktívny politik nás raz obvinil z vecí, ktoré sme neurobili. To sa týkalo účasti na pohrebe pána Žbirku, kde nás obvinil z toho, že prezidentka zneužíva funkciu. Že sme s leteli do Prahy, ubytovali sa tam, dopriali si luxusné večere a neviem čo ešte," opísal Rizman situáciu so slovami, že išlo o vymyslený príbeh. "My sme tam neleteli, ani tam nespali. Zuzanu som tam pozval na večeru ja. S podobnými vecami sa človek ťažko vyrovnáva, ale že by sme to doma nejak riešili, to asi nie," zhrnul.

Po práci to podľa Rizmana u nich vyzerá podobne, ako v iných bežných vzťahoch. "Snažíme sa prácu nechať bokom. Máme deti s ktorými chceme komunikovať. Máme psíka, máme záhradku, snažíme sa aj niečo prečítať či si niečo spolu pozrieť. Ak sa dá, ísť do kina, na koncert," uzatvára so slovami, že pre duševné aj fyzické dravie je veľmi dôležité po práci vypnúť.

