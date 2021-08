Slovensko sa začína vážne pripravovať na ďalšiu vlnu pandémie koronavírusu. Prezidentka Zuzana Čaputová o tejto dôležitej téme rokovala s ministrom zdravotníctva. Stretnutie v Prezidentskom paláci však vyzeralo menej formálne a to aj vďaka šatám, ktoré si pre túto príležitosť zvolila hlava štátu.

Od pondelka máme na Slovensku nový COVID automat, ktorý má päť farieb a namiesto národného prístupu preferuje okresný, ktorý zohľadní aj mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Podniky, služby, ale aj kostoly sa musia rozhodnúť, ako chcú fungovať. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Dôležitou témou však zaostáva aj očkovanie obyvateľstva. Podľa odborníkov, iba vyššia miera zaočkovanosti umožní sa vyhnúť ďalšiemu zhoršeniu sa pandemickej situácie.

Prezidentka Zuzana Čaputová občanov pravidelne vyzýva na vakcináciu a dnes o tejto téme rokovala aj so šéfom rezortu zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Prijala ho v Prezidentskom paláci a o tomto stretnutí informovala na sociálnej sieti. Príspevok obsahuje aj krátky video záznam, na ktorom sa Čaputová ukázala v menej formálnom obraze. Čierne bodkované midi šaty s krátkym rukávom, ušité z jemnej vzdušnej tkaniny, akoby naznačujú, že prezidentka sa cíti pohodlne vo svojej funkcii ako aj v prostredí Grasalkovičových palácu.

Štylistka Andrea Ziegler upozorňuje na to, že tento typ šiat sa hodí skôr na menej formálnu príležitosť. "Vhodnejšia voľba by bola jednofarebné šaty konzervatívnejšieho charakteru. Trojštvrťový rukáv by bola asi lepšia voľba. Páči sa mi strih, ktorý príliš nekopíruje je postavu," hodnotí odbornícka nový outfit prezidentky a doplna, že tieto šaty nie sú príliš vhodné na oficiálne stretnutie s členom vlády.

Hlava štátu si iba pred nedávnom užívala dovolenku spolu so svojím partnerom Jurajom Rizmanom, s ktorým tvoria pár už vyše roka a pol. Romantickú náladu a prejavy Čaputová a Rizman nestratili a dokázali si to aj na dovolenke v Nízkych Tatrách, kde si pár dní užívali pokoj a malebné výhľady v romantickej drevenej chalúpke. "Je tu krásne ako vždy. Všetkým vám prajem príjemnú dovolenku. Oddýchnite si," odkázala prezidentka na sociálnej sieti. Príspevok sprevádzala aj fotografia, na ktorej je vidieť oddýchnutú Čaputovú v naručí jej partnera.