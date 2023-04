Predvolebné preteky sa pomaly začínajú a politické strany pútajú na seba čoraz väčšiu pozornosť. Nesústreďujú sa však iba na voličov, ale aj na možných spojencov. Zatiaľ čo strany ako Smer-SD, Hlas-SD či Progresívne Slovensko naberajú na sile a v ostatnom čase predstavujú posily do svojich tímov, ich politickí rivali akosi stagnujú. Výsledkom toho sú slabé čísla v predvolebných prieskumoch. Okolo kritickej hranice 5 % sa pritom pohybujú strany ako Demokrati, SaS, OĽaNO či KDH.

V prieskume uverejnenom v relácii TV Markíza Na telo sa najnovšie ukázalo, že niektoré spájanie síl menších strán by v očiach voličov malo zmysel. Konkrétne ide o kombináciu Demokratov a KDH, ktorú by uvítalo takmer 15 % pravicových voličov. Na číslo, ktoré sa len ťažko ignoruje, sme sa opýtali politológa Grigorija Mesežnikova: „Spomínaný prieskum určite tvorí tlak na Demokratov a KDH na to, aby sa spojili. Demokrati sú prirodzený stredopravý partner pre KDH.“ Líder Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský si však z prieskumu ťažkú hlavu nerobí. Na otázku, či si vie predstaviť spoluprácu so stranou Eduarda Hegera, reagoval: „Stále platí, že KDH sa na voľby pripravuje samostatne. Pokiaľ ide o stranu Demokrati, ešte sme nevideli žiaden jej program.“ Jeho hlavným cieľom pritom ostáva, aby mal konzervatívny volič v parlamente jasné zastúpenie, a to pod stabilnou vládou.

Demokrati sa pre denník Plus JEDEN DEŇ rozhovorili o tom, aké sú ich strategické ciele a čo hovoria na predstavu spájania sa s KDH. „Strategickým cieľom je nepripustiť rozvrat demokracie, právneho štátu a zmenu zahraničnopolitického ukotvenia Slovenska. Robíme všetko pre to, aby neprepadol žiaden hlas voličov stredopravej politickej orientácie. Myslíme si, že demokratické strany by mali diskutovať a hľadať cestu spolupráce a spoločného postupu,“ vyjadril sa pre náš denník Matúš Mandrák z Demokratov, ktorý tvrdí, že ich strana je aj naďalej otvorená rokovaniam s potenciálnymi partnermi.

Na snímke v popredí predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský počas tlačovej konferencie po zasadnutí Celoslovenskej rady Kresťanskodemokratického hnutia k aktuálnemu postupu strany pred predčasnými parlamentnými voľbami 25. marca 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar Zdroj: Pavol Zachar

Na adresu KDH sa priaznivo vyjadril aj predseda strany SaS (po novom SASKA) Richard Sulík, ktorý toto hnutie označil za prijateľného partnera. Zaujímalo nás, či výrazné rozdiely v spoločensko-etických otázkach nepredstavujú pre takúto spoluprácu problém. „Liberálnejší volič môže stále podporiť KDH, ak by bola súčasťou širších zoskupení. Pokiaľ sa obe strany dostanú do parlamentu, určite sa dohodnú na spolupráci,“ hovorí opäť Mesežnikov. Podľa neho takéto spolupráce konzervatívnych a liberálnych strán fungujú, avšak vždy na úkor problematiky určitých ľudských práv, ktoré sú odsúvané do úzadia.

