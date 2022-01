Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny by spôsobilo v štátnom rozpočte výpadok 150 až 200 miliónov eur. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister financií SR Igor Matovič (OĽANO).

"Návrh, tak ako je postavený, by predstavoval výpadok pre štátny rozpočet približne 150 až 200 miliónov eur ročne. Čakáme na návrh, ktorý zatiaľ neprišiel. Prišlo to A, čakáme, komu zobrať 150 až 200 miliónov eur ročne, či teda pán (Jaroslav) Karahuta (Sme rodina, predseda Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, pozn. TASR) chce zobrať zdravotníkom alebo záchranárom, učiteľom alebo deťom v škôlkach. My sme pripravení počúvať," povedal Matovič.

Existuje podľa neho uznesenie vlády z októbra 2020 o tom, že ktorýkoľvek minister, ak príde s návrhom, "kde chce rozdávať", zároveň musí prísť s návrhom, "komu zobrať".

Minister financií pripomenul, že DPH je kľúčová daň pre verejné financie. "Vyberáme cez DPH 7,5 miliardy eur. Aby sme si to predstavili, do zdravotníctva dávame 5,5 miliardy eur," poznamenal. Je to teda podľa neho mimoriadne dôležitý zdroj financií pre chod štátu. "Ak nechceme byť bohapustí populisti, musíme sa správať voči verejným financiám zodpovedne," podčiarkol.

"Spracovávame analýzu, v číslach, s dopadom na štátny rozpočet. Musíme ju ešte verifikovať s Inštitútom finančnej politiky. Skúmame ďalšie možnosti, lebo ak by sme chceli zaťažiť štátny rozpočet výpadkom, tak by sme museli povedať, odkiaľ by sme (chýbajúce) peniaze zobrali. Žiaden rezort sa nebude hlásiť, že nám poskytne zdroje. Takže hľadáme iné možnosti, ako kompenzovať hlavne slovenských potravinárov, najmä cez kompenzáciu energií alebo ceny práce," informoval k téme DPH na potraviny agrominister Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

