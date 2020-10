Riaditeľka zariadenia, ktoré zachraňuje obete domáceho násilia, je v bezvýchodiskovej situácii. Od marca je na pokraji finančného krachu, nakoľko dotačnú schému a projekty zmrazila prebiehajúca pandémia. Riaditeľka neziskovej organizácie Luna Hana Štrbová pomáha ženám, ale aj ich deťom, ktoré sa nemajú kde skryť pred násilným partnerom, či členom rodiny. S neľahkou situáciou sa potýka už niekoľko mesiacov a v auguste musela dokonca prepustiť väčšinu odborného tímu.

Nemáme, nedá sa...

Napriek tomu, že riaditeľka Štrbová sa obracala s prosbou o pomoc opakovane nielen na rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj na Úrad vlády, reálnej pomoci sa nedočkala. Bez financií by pritom bola nútená obete násilného správania, týrania, ale aj psychického teroru poslať buď nazad do toxického prostredia, alebo na ulicu. "Niekoľko listov som adresovala či už na ministerstvo práce, a to priamo ministrovi Krajniakovi, ale aj na Úrad vlády a priamo premiérovi Igorovi Matovičovi. Sme na konci a nemá nám kto pomôcť," priznala Štrbová redakcii denníka Plus JEDEN DEŇ. Úrad vlády pritom uviedol, že sa problémom zaoberá, ale predchádzajúca vláda mu nenechala finančné prostriedky. Podobne reagovalo aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

"Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny nemá k dispozícii žiaden zdroj bezúčelových prostriedkov, ktoré by bolo možné použiť na pomoc zariadeniam na preklenutie momentálnej veľmi ťažkej finančnej situácie, v ktorej sa ocitli v dôsledku pandémie COVID-19. Preto minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak hľadá riešenia pomoci a v tejto súvislosti intenzívne komunikuje s prezidentkou SR a s predsedom vlády SR. Zároveň tiež uvádzame, že organizácia môže požiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách) v celkovej max. výške 15 000 eur na kalendárny rok," uviedla Daniela Rodinová z tlačového oddelenia Ministerstva práce.

Záchranné koleso z rúk prezidentky

Prezidentka sa situáciou začala zaoberať už pred pár týždňami, pričom sa podľa našich informácií mala obrátiť priamo na ministra Milana Krajniaka. Výsledok bol taký, že sa rozhodla pomôcť sama a na bezpečné domovy pre obete domáceho násilia venovala 3 tisíc eur z vlastných peňazí. Túto informáciu nám potvrdil aj hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Je nutné poznamenať, že k takémuto kroku nepristúpila po prvý raz, ale do vlastnej kasy siahla aj po tragédie, ktorá sa odohrala v Prešove. Obete, ktoré zostali po výbuchu bytovky na ulici bez oblečenia, financií a bez strechy nda hlavou podporila sumou 5000 eur, pričom financie venovala oficiálnej zbierke na pomoc mestu.

Pomocnú ruku podáva aj Boris Kollár

Ďalším ústavným činiteľom, ktorý sa rozhodol situáciu nenechať len tak je predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý sa s riaditeľkou Štrbovou osobne stretne a prerokuje možnosti pomoci. Našej redakcii to potvrdil počas telefonického rozhovoru. "Riaditeľke som schopný poslať 10 tisíc eur z vlastných prostriedkov, hoci si uvedomujem, že to problém nevyrieši. Myslím si, že by táto suma mohla pomôcť do momentu kým prídeme s reálnym systémovým riešením,"povedal predseda parlamentu Boris Kollár pre náš denník.