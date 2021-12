Incident sa stal krátko po 18. hodine večer. Len pár desiatok minút po tom mali smeráci vyraziť na ohlásenú protestnú jazdu po centre Bratislavy. Šéfa Smeru Roberta Fica tak policajti odviedli pred zrakom verejnosti aj médií, pričom mnohé z nich zákrok vysielali naživo. Politik sa na policajnej stanici zdržal asi hodinu. „Jediným účelom tohto smiešneho zákroku bolo, aby som sa nemohol zúčastniť na autoproteste," konštatoval Fico po prepustení s tým, že sa nedá zastrašiť. Avizovaná akcia sa napokon konala bez jeho prítomnosti.

Opozičný Smer-SD pritom už v minulosti viackrát organizoval protesty, za ktoré bol ostro kritizovaný. Príkladom je aj minuloročný 17. november, keď sa stretli s ľuďmi počas zákazu vychádzania, či tohoročný „čapicový protest”, ktorý sa konal v Rimavskej Sobote, ktorá bola v tom čase v červenej farbe covid automatu. Fico zároveň dlhodobo kritizuje očkovanie proti koronavírusu.

Protestná jazda sa pritom mala konať počas zákazu zhromažďovania. To vyhlásila vláda v rámci núdzového stavu. Za zhromaždenie sa pritom podľa zákona považujú aj pouličné sprievody a manifestácie. Politici sa však počas pochodu nachádzali v aute. Otázne tak ostáva, či zákaz porušili.

Polícia neskôr vysvetlila, že Fica nezadržala, ale predviedla „s cieľom vykonania nevyhnutných procesných úkonov“. Zadržanie poslanca by totiž musel schváliť parlamentný výbor. Muži zákona zároveň potvrdili, že je obvinený z podnecovania. „Keď niekto podnecuje na trestný čin, vyzýva na určité hromadné neplnenie dôležitej povinnosti alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, sám sa dopúšťa trestného činu,“ vysvetlila rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská. Odsúdený môže byť na trest odňatia slobody do dvoch rokov. O naplnení trestného činu má obavy bývalý vyšetrovateľ a advokát Peter Vačok: „Ak sa ozaj vozili len v autách, je ťažko tvrdiť, že je to naplnenie toho znaku.”

K zásahu sa včera vyjadril aj samotný minister vnútra. „Polícia pri podozrení z porušenia zákona koná bez ohľadu na to, z akého spoločenského a sociálneho spektra je preverovaná osoba,“ uviedol Mikulec. Dodal, že Policajný zbor si touto cestou nezískava sympatie ľudí. „O to viac si cením, že koná nestranne, profesionálne a primerane," dodal. Ostrejšie zareagoval minister financií Igor Matovič (48): „Mal by zhniť v base.” Zákrok však odsúdil šéf parlamentu Boris Kollár. „Fico dostal krásny darček od pána policajného prezidenta. Urobí mu to percentá na prieskumoch verejnej mienky,“ povedal. Šéfa smerákov sa zastali aj bývalí kolegovia zo strany Hlas-SD.

