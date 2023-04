Možno sú Valčeky menej známa korupčná kauza, ale s o to väčšími menami. Obžalovaný je v tomto prípade podnikateľ Štefan Žiga, ktorý je synom bratranca člena predsedníctva Hlasu Petra Žigu. Poslancov príbuzný mal podplácať šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka za to, aby ho nestíhal v kauze s podvodmi s DPH. V prípade figuruje aj nitriansky oligarcha Norbert Bödör, bývalý vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka, ako aj dnešný svedok a policajný exprezident Tibor Gašpar.

Štefan Žiga si mal kupovať svoju beztrestnosť za najmenej 85-tisíc eur. Pôvodne bol obvinený, že odovzdal úplatky v hodnote až 175-tisíc eur. V prípade uplácania exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa mu ale Generálna prokuratúra zrušila obvinenie cez známy paragraf 363 Trestného poriadku. Žiga mladší je tak obžalovaný iba za úplatky Slobodníkovi počas rokov 2016 až 2020 v sume 85-tisíc eur.

„Začalo to tak, že ma oslovil Gašpar s tým, že na našom oddelení sa vyšetruje prípad s podvodmi s DPH a medzi firmami figurovala aj tá, ktorá je v portfóliu tu prítomného pána Žigu,“ povedal počas svojej výpovede na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) Slobodník. Gašpar mu mal dokonca povedať, že o túto záležitosť je v politických kruhoch záujem, a preto by sa malo konať dôležité stretnutie v hoteli Aston, ktoré zorganizuje Bödör. Slobodník mal na neho priniesť aj Kučerku.

Podľa slov Slobodníka sa napokon stretnutie konalo za účasti jeho, Petra a Štefana Žigovcov, Bödöra a Kučerku. Tam mala padnúť žiadosť, aby Štefana Žigu vynechali z vyšetrovania kauzy Valčeky. Po tomto stretnutí mal Kučerka Žigu mladšieho formálne vypočuť. „Po výsluchu Kučerka povedal, že vznesenie obvinenia nie je nutné a bude sa postupovať v intenciách, ako si želajú Bödör s Gašparom,“ povedal Slobodník na ŠTS. Neskôr pred ŠTS vypovedal aj podnikateľ a kajúcnik Peter Petrov. Ten opísal, ako mu Slobodník povedal o tom, že mu Štefan Žiga dáva pravidelne peniaze. „Na stretnutiach, na ktorých som bol prítomný, sa bavili o tomto prípade,“ dodal Petrov.

Štefan Žiga dal podľa obžaloby Slobodníkovi 15-tisíc eur za to, že ho neobvinia v kauze Valčeky. Tá opisuje fiktívne obchody so stavebnou oceľou. Ďalších 20-tisíc eur mal dať vtedajšiemu dôležitému príslušníkovi NAKA za to, aby chránil firmu Taper patriacu Petrovi Žigovi. 50-tisíc eur mal dať Slobodníkovi ako zábezpeku pred ďalšími možnými stíhaniami zo strany NAKA. Tých 50-tisíc eur mal Slobodníkovi odovzdať Bödör. Z nich vraj dal polovičku Kučerkovi. Ten je v tomto prípade zatiaľ neprávoplatne odsúdený za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve na trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov. Bödör je v prípade obvinený a Slobodník má obvinenie odložené. Peter Žiga je obvinený v inom prípade.

Šéf Smeru Robert Fico sa pritom už niekoľko mesiacov netají tým, že by dnešného svedka Gašpara rád privítal na kandidátke svojej strany do volieb 2023. Pojednávanie sa začalo o 9.00.

Gašpar začal tak, ako sa predpokladalo a povedal, že nepozná žiadne okolnosti, ktoré by som mohol ku skutku povedať. Svedok vysvetlil, že keď sa stal v roku 2012 policajným prezidentom, tak Slobodník prišiel pracovať ako jeho podriadený na NAKA. Pozná ho vraj ale dlhšie, pretože ich cesty sa skrížili už počas ich pôsobenia na polícii v Nitre (Gašpar) a Leviciach (Slobodník).

Svedok následne charakterizoval osobu kľúčového svedka v tomto prípade: „Slobodník je klamár, ktorý si nič nepamätá. Je užívateľom liekov, ktoré majú vplyv na jeho pamäťové schopnosti a osobnosť.“ Gašpar tvrdí, že za vlády Radičovej, keď bol ministrom vnútra Daniel Lipšic a policajným prezidentom Spišiak, bol Slobodník z polície prepustený: „Keď padla Radičovej vláda, tak sa mi ozval s tým, že ak bude po voľbách 2012 Smer a Kaliňák vo vláde, tak by sa chcel vrátiť.“

Tak to aj dopadlo. Gašpar sa stal policajný prezident a Slobodník putoval na protikorupčnú jednotku NAKA. Následne vraj ale Gašpara žiadal o preradenie do Bratislavy, a tak sa podľa svedka stal šéfom finančnej polície na NAKA. Gašpar neprezradil, že keď Slobodníka už pred tým vnímal ako zlého človeka a policajta, prečo ho dosadil na tak významný post.

Gašpar sa púšťa do Slobodníka, ako keby išlo o obhajcu Žigu. Dokonca to zašlo až tak ďaleko, že už začal obhajovať aj sám seba, pretože Slobodník vraj vypovedá v iných veciach nepravdivo aj o ňom. „Po mojom odchode z postu policajného prezidenta museli všetci funkcionári odísť. Teda okrem Slobodníka. Chcel ostať vo funkcii, lebo páchal trestnú činnosť spolu s Makóom. O jeho trestnej činnosti som sa dozvedel z prípadu Očistec, v ktorom som obvinený.“ Kauza Očistec je o zneužívaní polície skupinou ľudí, na ktorej čele mali stáť podľa obžaloby Bödör a Gašpar.

