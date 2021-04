„Vzhľadom na množstvo chýbajúcich údajov od výrobcu, nekonzistentnosť liekových foriem a nemožnosť vzájomne porovnávať šarže používané v rôznych štúdiách a krajinách, Štátny ústav pre kontrolu liečiv konštatuje, že nie je možné prijať záver o pomere prínosov a rizík vakcíny Sputnik V,“ informovala včera šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová.

Ruskú vakcínu Sputnik tak ani po dlhých týždňoch skúmania neodobrili, pretože im chýba na posúdenie približne 80% dôležitých údajov. Bývalý premiér Igor Matovič sa rozhodol ísť situáciu zachraňovať až priamo do Moskvy.

Jeho cesta však veľmi úspešná nebola. Podvečer Ruský fond priamych investícií požiadal slovenskú vládu, aby dodávky vakcíny Sputnik V vrátila. Porušili sme vraj zmluvu, pretože ŠÚKL testoval Sputnika v laboratóriu, ktoré nie je súčasťou siete oficiálnych laboratórií EÚ na kontrolu liečiv.

Nakoniec však vyzerá, že vakcína nepoputuje naspäť do Ruska, ale k naším susedom. Potvrdil to Andrej Danko statusom na sociálnej sieti a minister Ivan Korčok už včera uviedol, že bývalý premiér Matovič sa chystá na ďalšiu služobnú cestu.

