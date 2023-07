Kollár nedávno šokoval priznaním, že pred 12 rokmi udrel expartnerku potom, ako ohrozila ich syna Artura. Predsedu parlamentu vzápätí viaceré strany vyzvali na odchod z funkcie, ten to však odmietol. Mimoparlamentnej strane Demokrati sa následne podarilo vyzbierať 34 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, keďže 15 podpisov dodali Demokrati, 11 poslanci zo SaS, piati z klubu OĽaNO a návrh podporili aj predstavitelia Progresívneho Slovenska či strany Za ľudí.

Kollár tvrdí, že ak by odstúpil z postu šéfa parlamentu, vyslal by tým signál, že ustupuje nejakým kriminálnikom a gaunerom, ktorí sa snažia ovplyvňovať voľby. „Ja sa postavím a budem tomu čeliť a chcem, aby celé Slovensko vedelo, že ma idú odvolávať, lebo som chránil zdravie a život môjho syna,“ vyhlásil. „Nikto tu nerozpráva o príčine, všetci len o dôsledku. Príčina bola to, že keby mama nehodila po mne dieťa, ktoré vtedy ešte ani nechodilo, a mohla mu ublížiť na zdraví a na živote, keby toto nebolo, tak nie je ani žiadna reakcia,“ prízvukoval šéf parlamentu.

VIDEO: Kauza Kollára a Richterovej sa stále viac ZAMOTÁVA! Tu je REAKCIA šéfa parlamentu!

Zdá sa však, že ani búrlivé obdobie, ktoré má za sebou Sme rodina pre kauzu fyzického násilia ich lídra, sa výrazne neodrazilo na preferenciách strany. Z najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza totiž vyplýva, že tak ako v máji, aj v júni je Sme rodina piatou najsilnejšou stranou, a to s voličskou podporou na úrovni 6,1 percenta hlasov.

Riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik priblížil, že prieskum vykonali už počas spomínanej kauzy, keď Kollár aktívne pracoval na vysvetľovaní dôvodov, prečo sa dopustil fyzického násilia voči expartnerke. „Zdá sa, že ho to nejako výraznejšie nepoškodilo. Pokles je na úrovni pár desatín, čo nie je štatisticky významný rozdiel,” ozrejmil Slosiarik.

Etnologička Katarína Nádaská poukázala na to, že Boris Kollár patrí ku generácii sviežich 60-nikov, ktorí si ešte pamätajú, že v 70-tych a 80-tych rokoch bolo bežné, že sa aj deti v školách trestali fyzicky, napríklad pravítkom po rukách. „Aj konflikty v rodinách boli na dennej báze, rovnako aj domáce násilie. Nikto z toho veľkú paniku vtedy nerobil. Z dnešného pohľadu by bolo lepšie, keby pán Kollár, tak ako to povedal v tejto situácii, naozaj radšej ženu oblial lavórom vody,” myslí si Nádaská.

Čo je však podľa odborníčky prekvapujúce je to, že aj v súčasnosti mnoho mladých žien vzhliada k Borisovi Kollárovi, a to do tej miery, že si s ním píšu napríklad na sociálnej sieti. „Zarážajúce je, že v prípade niektorých súčasných žien a partneriek je kľúčové to, či jej partner dáva peniaze a majú kde bývať, ako to, ako sa k nej partner správa,” konštatuje odborníčka.

