Na margo rozsudkov okresných súdov, ktorými sa spochybňuje postup Nitrianskej krajskej prokuratúry ohľadom rozhodnutia zrušiť trestné stíhanie pre pytliactvo v kauze odposluchov z poľovníckej chaty prokuratúra tvrdí, že nemuseli byť v súlade so zákonom. Vyplýva to zo stanoviska prokuratúry. Na rozsudky poukazovali médiá aj Nadácia Zastavme korupciu, ktorá kritizovala zrušenie trestného stíhania.

Ešte v novembri nitrianska prokuratúra informovala, že vznik medializovaných odposluchov mala umožniť nesprávna právna kvalifikácia. Pytliactvo sa podľa nej preverovalo ako trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania, konkrétne so zbraňou. To však krajský prokurátor Ivan Mandalov považuje za nedôvodné, keďže v prípade útokov so zbraňou má ísť o ľudí a nie zvieratá. Preto 16. novembra vo veci pytliactva zrušil trestné stíhanie.

"To, že niektoré súdy prvého stupňa akceptovali pri pytliactve kvalifikačný znak so zbraňou, neznamená, že rozhodli v súlade so zákonom," píše v aktuálnom stanovisku Mandalov. Poukázal na to, že tieto rozhodnutia nie sú prameňmi práva a odkázal na iné rozhodnutia a názory k problematike.

Zrušenie trestného stíhania kritizovala tento týždeň Nadácia Zastavme korupciu, pričom požiadala Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby obnovila v kauze odposluchov vyšetrovanie. Poukazovala, že viaceré okresné súdy pri rozhodovaní pytliactvo so zbraňou posudzovali prísnejšie.

Ako zase vysvetľuje advokát a docent trestného práva Peter Kováč, zo zákona o poľovníctve vyplýva, že použitie zbrane je obsiahnuté už v základnej skutkovej podstate trestného činu pytliactva.

"V nej je aj zakázaný spôsob lovu, kde patrí napríklad strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo lov inou zbraňou ako zbraňou na poľovné účely. Z toho možno odvodiť, že použitie zbrane sa pri pytliactve predpokladá už v základnej skutkovej podstate a nie je závažnejším spôsobom konania, čo umožnilo aj realizáciu odposluchov. Medveďa predsa pytliak nebude loviť holými rukami a škrtením," skonštatoval.

Zmenu v definícii trestného činu spáchaného so zbraňou rieši aktuálne aj ministerstvo spravodlivosti v návrhu novely Trestného zákona. Má sa tak zjednotiť nejednotná aplikačná prax, a to najmä v spojitosti s trestným činom týrania zvierat, kde by to malo páchateľovi priťažiť. Nitrianska krajská prokuratúra poukazuje, že táto zmena potvrdzuje správnosť jej postupu v kauze odposluchov.

Vo viacerých médiách v októbri zverejnili videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na poľovníckej chate stretávali šéf Smeru-SD Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora Gašpara Pavol.