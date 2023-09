Hoci sa predseda KDH Milan Majerský za svoj výrok o LGBTI+ komunite ospravedlnil, Milan Krajniak zo Sme rodina pritvrdil. V diskusnej relácii Denníka N priznal, že zdieľa podobný názor ako Majerský a odmieta sa za to ospravedlňovať. Inštitút pre ľudské práva (IĽP) na neho podáva trestné oznámenie.

„Myslím si, že LGBT ideológia, gender ideológia, transgender ideológia, sú veľkou hrozbou pre Slovensko, rovnako ako korupcia a nebudem sa za to ospravedlňovať ako pán Majerský,“ vyjadril sa na margo škandálu Krajniak. Dodáva, že je neprijateľné, aby si človek mohol úradne zmeniť pohlavie, kedy sa mu zachce. Podľa neho, Majerský nemal podľahnúť tlaku médií a verejnosti: „Konzervatívny politik sa nesmie zľaknúť a ospravedlňovať sa progresívcom a liberálom, keď ho začnú hejtovať, najmä, keď úplne prekrútia jeho slová. Nikdy sa nebudem ospravedlňovať za to, že LGBTI, transgender, gender ideológia, je hrozba a pliaga pre Slovensko, pretože je to pravda, rovnako ako boli pliagou komunizmus a fašizmus.“

Krajniak si však svojím výrokom poriadne zavaril. Po tom, čo mimovládna organizácia IĽP podala na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie na Milana Majerského, podali ďalšie, práve na Milana Krajniaka. „LGBTI je skratka slov lezby, gejovia, bisexuáli/ky, transrodové osoby a intersex ľudia. Povedať, že LGBTI je toto, alebo ono, znamená to hovoriť o našich spoluobčanoch a spoluobčiankach. Nikto nie je tak hlúpy, aby to nepochopil, ani poslanec za takú stranu ako je Sme rodina,“ píše v oficiálnom vyhlásení riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

„Jeho vyjadrenia možno prirovnať k dehumanizujúcemu jazyku, akým hovorili nacisti o budúcich obetiach holokaustu. Vieme teda, kam takéto výroky politikov vedú a preto ich nemôžeme a nebudeme akceptovať,“ uzatvára Weisenbacher.

„Milan Krajniak má v jednej veci pravdu, že takzvaná gender ideológia a LGBT ideológia sú pliagy. Sú to totiž konšpirácie o údajnom sprisahaní alebo koordinovanom útoku zo Západu s cieľom zničiť tradičné hodnoty a tradičnú rodinu. Problém je v tom, že tieto pliagy tu šíri práve on a ľudia s podobnými názormi. Deformujú verejný diskurz, rozdeľujú spoločnosť a ubližujú menšinám. Žiadame od Generálnej prokuratúry rázny postup,” uviedla koordinátorka neziskovej organizácie Dúhové Slovensko Zuzana Slamená.

IĽP sa dlhodobo venuje problematike homofóbie na Slovensku. Spolu s neziskovkou Dúhové Slovensko vydávajú a distribuujú po stredných školách príručky o LGBTI+ ľuďoch. Už 11 rokov spoluorganizujú anti-cenu Homofób roka. Minulý rok sa laurátom tejto anti-ceny stal predseda OĽANO Igor Matovič s výrokom: „Pellegriniho kamarát – buzerant posratý – má zlaté tehly…“ Rok predtým bol ocenený Jaroslav Naď z Demokratov za vetu: „Som za registrované partnerstvá, ale nie pre homosexuálov.”

Prečítajte si aj: