Súdny proces v prípade úkladnej vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) sa blíži ku koncu. Počas posledných pojednávaní sa objavilo viacero nových dôkazov v neprospech obžalovaného Mariana Kočnera a jeho volavky Aleny Zsuzsovej. Tá sa chcela z dnešného pojednávania ospravedlniť, no senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) to zamietol. Dali tak najavo, že čoskoro príde k záverečným rečiam a rozsudku.

Prakticky presne pred rokom otvorili na ŠTS druhé kolo pojednávaní v kauze Kuciak, ktorá bola spojená s prípravou vrážd prokurátorov Daniela Lipšica, Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho. Za oboma trestnými činmi by mal podľa obžaloby totiž stáť Kočner so Zsuzsovou. Obaja hlavní podozriví ale takto pred rokom odmietli vypovedať. Zsuzsová sa z dnešného pojednávania chcela ospravedlniť, no sudkyňa tomu povedala rázne nie.

Obžalovaná, na ktorej výpoveď sa čaká, sa nedávno dokonca sama zamotala. Keď prokurátor upozornil, že ráno po vražde, teda 22. februára 2018 mala podľa jej smart hodiniek zvýšený tep na 160 úderov za minútu, ona povedala, že v tom čase nosievala hodinky jej dcéra. Onedlho nato sa ale preriekla, že v podobnej dobe mala podľa jej hodiniek „pokojný tep, zhruba 70 úderov za minútu.“ Zvýšený tep má dokazovať rozrušenie potom, ako jej mal Andruskó oznámiť, čo sa udialo večer deň pred tým.

Zsuzsová mala v Bratislave deň po vražde (ona je z Komárna) prevziať od Kočnera 50-tisíc eur pre sprostredkovateľa Zoltána Andruskóa, vraha Miroslava Marčeka a jeho šoféra v osudný deň Tomáša Szabóa. „22. februára 2018 som bola v Bratislave kvôli bigboardu svojej dcéry, aby som jej ho ukázala,“ tvrdila obžalovaná na súde. Problém pre Zsuzsovú je ten, že má existovať dôkaz, ktorý dokazuje zvesenie bigboardu 8. februára 2018.

Našiel sa dokonca list, ktorý Andruskó napísal svojej priateľke ešte mesiac pred vraždou. Svedok v ňom spomína likvidáciu Žilinku, ktorú si mal objednať Kočner cez "psychopatickú vrahyňu" z Komárna. List bol napísaný necelý mesiac pred vraždou Kuciaka, ktorá bola vykonaná ako "náhrada" za to, že likvidácia Žilinku ani Lipšica nevyšla. Dôležitý je ale fakt, že Andruskó označil za objednávateľov vraždy Kočnera so Zsuzsovou dávno pred tým, ako bol obvinený. Odpadá teda teória oboch obžalovaných, že Andruskó ich označil za objednávateľov vraždy len preto, aby získal nižší trest.

Na poslednom pojednávaní vypovedala členka prípravného výboru Kočnerovej strany Cieľ Alexandra Janoušková, ktorá súdu podľa aktuality.sk povedala, že deň po zadržaní Andruskóa, Marčeka a Szaboá, teda keď si NAKA prišla pre Zsuzsovú, bolo v Kočnerovej kancelárii "veľké upratovanie". „Peter Tóth (bývalý kamarát Kočnera a expríslušník SIS, ktorý svedčí proti obžalovanému) mi povedal, že mám odtiaľ odniesť veci. Bola tam kamera a pamäťové karty, ale to som si nenechávala, odovzdala som ich Tóthovi,“ povedala svedkyňa.

Andruskó je v prípade vrážd právoplatne odsúdený na 15 rokov nepodmienečne. Marček s bratrancom Szabóom na 25 rokov. ŠTS Kočnera so Zsuzsovou v prvom kole pojednávaní oslobodil. Najvyšší súd im ale prípad vrátil s tým, že niektoré dôkazy neboli vykonané správne a iné vôbec. V prípade prípravy vrážd prokurátorov sú obžalovaní aj Dušan Kracina a Darko Dragič. Dnes bude ako prvý vypovedať Iľja Weiss, ktorý usvedčuje hlavne Darka Dragiča. Po ňom by už mala nasledovať Zsuzsová a možno sa dnes dostane aj na Kočnera. Pojednávanie začalo 9.00.

Zábava na úvod. Ako prvý dnes vypovedal Iľja Weiss, ktorý je odsúdený za drogovú trestnú činnosť. Na súde pôsobil, ako keby chcel všetkým povedať, aby mu dali pokoj. Na otázku, či bol pri jeho stretnutí s inou osobou aj niekto ďalší, odpovedal: „Nevííím. Ja si nepamätám čo bolo pred pol rokom.“ Už menej komicky vyznelo, keď sa ho sudkyňa spýtala, či je aj ublíženie obchod. „Šecko je obchod. Aj keď vám volado zaplatí za to, že podpálite auto,“ odpovedal Weiss. Tento svedok mal na jeseň 2017 zohnať Dragičovi auto, ktoré potom bolo použité pri príprave neúspešných vrážd prokurátorov. Weissa promptne reagoval aj na poznámku sudkyni o tom, že jeho výpoveď sa nezhoduje do úplných detailov s tou predchádzajúcou: „Ja nevííím. Ja si to už moc nepamätám. Ja si už nič nepamätám a ani si nestem pamäť nechcem. Už som v base štyri roky a je to stereotyp.“ Svedkova výpoveď stále trvá.

Pozrite sa v galérii ako pôsobila Zsuzsová a Kočner pred ich dnešným výsluchom.