Andruskó sa hneď po svojom zadržaní priznal k účasti na vražde snúbencov a okamžite začal spolupracovať s políciou. „Kuciakovu vraždu si objednal Kočner,“ povedal Andruskó pri svojom nedávnom výsluchu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS). Svedok zároveň tvrdí, že sa mu po vražde Zsuzsová vyhrážala, aby sa neopovážil vypovedať: „Stále sa bojím o svoj život.“

Svedok sa na minulom pojednávaní venoval hlavne Zsuzsovej, s ktorou sa majú poznať od roku 2010. Rozoberal dokonca aj ich kamarátsky vzťah. Opísal, ako jej vraj pomohol s operáciou pŕs. To ale obžalovaná rázne poprela: „Andruskó povedal, že mi dal peniaze na operáciu pŕs. Ale to nie je pravda, iba ma viezol.“

Kočner je obžalovaný z toho, že si objednal Kuciakovu vraždu. Kočnerova volavka Zsuzsová mala najať Andruskóa, aby zabezpečil vykonávateľov vraždy. Vrahom bol Miroslav Marček, ktorý sa ku skutku priznal. Na miesto činu ho priviezol jeho bratranec Tomáš Szabó. Bratranci sú právoplatne odsúdení na 25 rokov nepodmienečne. Andruskó si odpykáva 15-ročný trest. Prípad vraždy novinára a jeho snúbenice je spojený s kauzou objednávky vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Aj ich vraždu si mal podľa vyšetrovateľov totiž objednať Kočner.

Pojednávanie dnes začalo o 10.30. Správu priebežne aktualizujeme.

Hneď na úvod začal Andruskó zostra. Zsuzsová totiž dlhodobo tvrdí, že Andruskó jej dlhoval peniaze. „V roku 2017 som vyplatil za Zsuzsovú exekúciu. Osobne som sa podpísal a zaručil sa za ňu. Nie je teda možné, aby som jej dlhoval,“ povedal Andruskó prekvapujúce slová.

Svedok aj dnes prišiel na pojednávanie s kuklou na hlave. V pojednávacej miestnosti si ju ale dal dole. „Po mojom zaistení som nevypovedal pod ťarchou dôkazov. Mal som alibi. Vo Veľkej Mači (snúbenci boli zavraždení v ich dome v tejto obci) som mal totiž obchodného partnera. Predával som sim karty. Ja by som vo väzbe nebol. Ale bál som sa o život, preto som začal vypovedať. Vyhrážali sa mi zabitím,“ zopakoval Andruskó. Podľa jeho slov sa bál opustiť aj budovu polície. Poukázal, že vypovedá stále rovnako, aj keď vraj neboli dodržané dohody medzi ním a prokurátorom o odložení jeho obžaloby: „Napriek tomu som výpoveď nezmenil a hovorím pravdu. Snažím sa pravdivo usvedčiť Kočnera a Zsuzsovú.“

Svedok začal vypovedať aj v prípade objednávky vraždy prokurátora Petra Šufliarskeho: „Zsuzsová potrebovala dostať do funkcie niekoho iného namiesto Šufliarskeho. Na toho druhého mali nejakú špinavosť. Neviem akú, to mi nepovedala.“ Andruskó zároveň tvrdí, že bol oboznámený s tým, že aj po zadržaní Kočnera „všetko pokračuje“. Kuciak a Kušnírová boli zastrelení 21. februára 2018. Potom si mal Kočner objednať aj vraždu Šufliarskeho. V júni 2018 Kočnera zadržali kvôli kauze zmenky. V tomto prípade je už právoplatne odsúdený na 19 rokov.

Kočner sa svedka spýtal, ako sa prejavovala jeho obava o život. Chcel vedieť aj to, či Andruskó využil odbornú pomoc. Svedkova odpoveď ale zaskočila naozaj každého: „Bol to obrovský pocit bezmocnosti, keďže som nemohol ísť ani na políciu. Nenavštívil som psychologičku a iba som čakal na svoju smrť.“ Andruskó vo svojej spontánnej časti výpovede povedal aj to, že keď si pre neho 27. septembra 2018 prišla polícia, nebol si spočiatku istý, či ho náhodou neprišli zavraždiť. Teda mal obavu, že dvere mu „nevykopli“ policajti, ale vrahovia.

Zsuzsová sa kajúcnika pýtala, či si pýtal od Szbóa peniaze za vraždu Kuciaka. Andruskó sa na ňu nechápavo pozrel a povedal: „Táto otázka nemá logiku. Ja som odovzdal peniaze Szabóovi.“ Andruskó mal dostať peniaze za vraždu Kuciaka od Zsuzsovej a zaniesť ich Szabóovi s Marčekom. Sudkyňa po týchto slovách Andruskóa vyhlásila obednú prestávku do 13.35.

