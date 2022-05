Okrem Andruskóa sa k účasti na ohavnom čine priznal aj Miroslav Marček. Ten polícii prezradil, že strelcom bol práve on. Obaja sú spolu s Tomášom Szabóom, ktorý robil v deň vraždy Marčekovi šoféra, právoplatne odsúdení. Proti Kočnerovi so Zsuzsovou svedčia aj iné dôkazy. Ich obhajcovia to ale popierajú a tvrdia, že ide len o domnienky, nie reálne dôkazy. Andruskó toho ale v prvom kole pojednávaní na ŠTS povedal o Zsuzsovej viac ako dosť!

Dnešný svedok sa mal s volavkou zoznámiť cez internet ešte v roku 2010 a ich priateľstvo malo pokračovať aj ďalšie roky. „Zaplatil som jej umelé prsia,“ povedal Andruskó na jednom z pojednávaní. Na to sa Zsuzsová ohradila, že práve ona požičiavala peniaze jemu. Naopak, právoplatne odsúdený tvrdí, že Zsuzsovej pomáhal aj so zakladaním Kočnerovej strany Cieľ. Obžalovaná sa mu mala dokonca pochváliť, že sa spoznala s predsedom parlamentu Borisom Kollárom.

Andurskó ale hovoril aj priamo k prípadu dvojnásobnej vraždy. Tá je v novom súdnom procese spojená s objednávkou vraždy prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Podľa obžaloby si aj ich vraždu totiž objednal Kočner. Najskôr mala byť objednávka na Žilinku s Lipšicom, potom Kuciaka a neskôr Šufliarskeho. O týchto spojených prípadoch by mal dnes hovoriť Andruskó. Zaujímavé ale bude sledovať aj jeho pokračovanie hádky s dlhoročnou kamarátkou Zsuzsovou. Pojednávanie začalo o 9.00.

Kočnerov trapas na úvod

Je známe, že Kočnerov obhajca Marek Para skončil vo väzbe. Namiesto nemo bol prednedávnom Kočnerovi prisúdený náhradný právnik. Obžalovaný si ale angažoval na včerajšie pojednávanie Andreja Šabíka. Namiesto neho dnes prišiel Martin Pohovej. Sudkyňa ale upozornila, že Kočner si nestanovil za obhajcu advokáta, ale jeho advokátsku spoločnosť. „Obhajcom môže byť len advokát, nie právnická kancelária,“ skonštatovala sudkyňa.

Pohovej sa to snažil situáciu zachrániť: „Som si vedomí toho, že obžalovaný Kočner splnomocnil na zastupovanie obchodnú spoločnosť s názvom Advokátska kancelária Martin Pohovej s.r.o., avšak, v poslednom odseku tohto splnomocnenia sa uvádza, že obžalovaný splnomocňuje na vykonanie všetkých potrebných úkonov advokáta Martina Pohoveja.“ Napokon situácia vyriešila. „Splnomocňujem Martina Pohoveja, aby ma v plnom rozsahu obhajoval v tejto trestnej veci,“ povedal Kočner a senát súdu s tým súhlasil.

Výsluch Zsuzsovej

Ešte pred výpoveďou Andruskóa sa číta zápisnica z výsluchu Zsuzsovej. Tá tvrdí, že Andruskó doteraz nehovoril pravdu. „Andruskó povedal, že mi dal peniaze na operáciu pŕs. Ale to nie je pravda, iba ma viezol,“ povedala Zsuzsová počas výsluchu, ktorý sa teraz číta. Obžalovaná ale nevypovedala len proti hlavnému svedkovi a svoje slová smerovala aj na obhajobu Kočnera. Zsuzsová tvrdí, spoluobžalovaný nemal dôvod dať Kuciaka zavraždiť, lebo vraj všetko vedel vysvetliť a preto robil brífingy. Mimochodom, na jednom z nich dostal Kuciak otázkami Kočnera do úzkych. To Zsuzsová nespomenula. Obžalovaná sa vrátila k Andruskóovi: „Andruskó vraj vedel o Kočnerovi odo mňa. To nie je pravda. On sa neustále snažil, aby som ho s Kočnerom zoznámila. Mal miliónové dlhy. A že mal dostať 50-tisíc eur za vraždu? Pri jeho dlhoch?“

Správu budeme aktualizovať.