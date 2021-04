Ex-SISkár Boris Beňa po odsedení piatich mesiacov, ide na slobodu, a to po dohode s prokurátom o vine a trestne. To aký čas by mal v podmienke stráviť nekomentoval ani jeho obhajca. Vyviaznuť by mal však bez väzenia, informujú aktuality.sk.

Takéto dohody sa podľa našich zákonov uzatvárajú v prípadoch, ak obvinený spolupracuje pri trestnej činnosti alebo ak o nej vypovedajú. Podobnú dohodu - ktorej súčasťou je napríklad aj navrhovaný trest - uzavrel aj sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Zoltán Andruskó. Obvinený musí pred sudcom potvrdiť, že obsah dohody pozná, súhlasí s ním a naozaj chce dohodu uzavrieť.

Beňu obvinili z troch trestných činností - porušil dôvernú skutočnosť, keď potvrdil Františkovi Böhmovi, že ho spravodajská služba odpočúva. Druhou bolo, keď Beňa rozprával o tom, o čom nemal - bývalému šéfovi Finančnej správy SR Ľudovítovi Makóovi potvrdil, že SIS ho spolu s ďalšími osobami odpočúva. Zámeho kajúcnika Makóa zadržala polícia 17. septembra, je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny - na základe jeho výpovedi šiel do väzby aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a zástupca úradu zvláštnych policajných činností Norbert Paksi.

Tretí skutok, ktorý mal Beňa údajne spáchať, je vydieranie. Toto nakoniec orgány činné v trestnom konaní (OČTK) zmenili na prijímanie úplatku.

Úplatok mal vziať vo výške 200-tisíc eur, od podnikateľa Dušana Bočkaya, ktoré sa mali rozdeliť medzi Beňu a Petra Gašparoviča, ktorý je taktiež obvinený v kauze Judáš. Podľa infomácií aktuality.sk mal peniaze obom mužom odovzdať bývalý policajt Ladislavi Vičanov, ktorého v tejto kauze taktiež obvinili.