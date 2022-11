Exriaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností ministerstva vnútra Jozef Rehák je možno menej známa osoba, no o to závažnejšie skutky má podľa vyšetrovateľov v kauze Judáš na svedomí. V prípade, v ktorom má na krku obvinenie aj nitriansky oligarcha Norbert Bödör, mal podľa vyšetrovateľov pomáhať mafiánskej skupine sýkorovcov. Dnes by mali prísť vypovedať dôležití svedkovia na čele s exriaditeľom Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardom Slobodníkom.

V prípade by mal ešte vypovedať aj ďalší spolupracujúci svedok a exšéf Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó, bývalý viceprezident Finančnej správy (FS) Daniel Čech a exnámestník riaditeľa SIS Boris Beňa. Poslední dvaja boli v kauze Judáš aj obvinení, priznali sa, dostali podmienečné aj finančné tresty. Beňa sa snažil situáciu zvrátiť kvôli právnej kvalifikácii skutkov iných obžalovaných v tejto kauze, no samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zamietol návrh na obnovu konania. „Sudca neskúma správnosť alebo nesprávnosť rozhodnutí, ktoré už boli vydané,“ objasnil samosudca ŠTS Beňovho prípadu Miroslav Mazúch.



V kauze Judáš bolo obvinených celkovo osem osôb, vrátane bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského († 51). Ten mal spáchať vo väzbe samovraždu koncom roka 2020 a trestné stíhanie bolo voči nemu teda zastavené. Najznámejším obvineným je v tomto prípade podnikateľ spájaný so Smerom - Norbert Bödör. Ten sa mal dopustiť podplácania. V Judášovi sa ale ešte pred súd nepostavil. V kauze Dobytkár, v ktorej už na súd ako obžalovaný chodí, ho obhajuje exminister vnútra za Smer Robert Kaliňák.

V zamotanej kauze Judáš je Rehák obžalovaný zo založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny a prijímanie úplatkov. Hrozí mu trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov. Exriaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností ministerstva vnútra údajne vynášal informácie šéfovi sýkorovcov Róbertovi ´Kýbel´ Lališovi. Úplatky dostával podľa obžaloby za informovanie podnikateľa a exsiskára Františka Böhma († 49). Ten sa priznal k trestnej činnosti, začal spolupracovať s políciou a vo februári 2021 spáchal samovraždu zastrelením.

Posledné pojednávanie v prípade Reháka sa uskutočnilo ešte 20. apríla. Potom bola podaná námietka zaujatosti voči sudcovi ŠTS tohto procesu Jánovi Giertlimu. Situáciu musel riešiť Najvyšší súd. Ten podľa rozpisu pojednávaní námietke nevyhovel a Giertli pokračuje. Ešte začiatkom roka Lališ na ŠTS odmietol spoluprácu s Rehákom, ale druhý sýkorovec Martin ´Rus´ Bihári obžalovaného Reháka usvedčoval. Lališ bol 13. júna 2018 odsúdený na doživotie za organizovaný zločin a spoluúčasť na šiestich vraždách. Bihári si odpykáva 21 ročný trest odňatia slobody.

„K skutkom ktoré sú uvedené v obžalobe, nemám vo vzťahu k Rehákovi žiadnu konkrétnu vedomosť,“ povedal na úvod svojej výpovede Slobodník. Jeho spontánna časť výpovede teda skončila skôr, ako začala. Prokurátor sa snažil pýtať svedka, či s obžalovaným riešil akúkoľvek záležitosť, ktorá by nezapadala do pracovného vzťahu. Rehákov obhajca Ľudovít Štanglovič otázku namietal s tým, že ak má prokurátor podozrenia, že Rehák spáchal iné skutky, tak ich má riešiť v inom trestnom konaní.

Napokon sa ale Slobodník k odpovedi dostal: „Áno. V priebehu tých 3 až 4 rokov som Reháka asi dvakrát požiadal, či je možné pozrieť určité osoby v ich systéme, ktoré sú riešené odpočúvaním. Rehák mi po určitej dobe povedal, telefonicky ´je to ok´.“ Rehák sa k svedkovej výpovedi vyjadril, že nikdy nikomu utajované skutočnosti neprezrádzal: „To čo hovoril Slobodník si nepamätám.“

Reháka podľa jeho slov veľa oslovovalo s podobnou žiadosťou ako Slobodník a jeho to vraj už nebavilo, tak im mal povedať, že to preverí: „Keď ma niekto oslovil "prosím ťa pozrel si sa?", tak som povedal, že je to v poriadku. Samozrejme, nikdy som to nepreveroval, lebo keby som to preveroval, tak by som nerobil nič iné, len to. Keď som aj Slobodníkovi povedal ok, tak si nemyslím, že to bolo cez telefón. Takéto veci by som cez telefón neriešil.“

Beňa povedal o Rehákovi oveľa viac. Opísal stretnutie s obvineným v inej kauze Petrom Koščom, ktorý mu mal ukázať istú zápisnicu z výsluchu: „Vypovedal jeden zo skupiny sýkorovcov a popisoval spôsob, akým spolupracovali s príslušníkmi policajného zboru, ako od nich získavali informácie, a akým spôsobom ich za ne odmeňovali. Bola tam spomenutá aj osoba Dodo (prezývka Jozefa Reháka). Rozprával o tom, ako dostáva mesačný paušál v tisícoch. Mne vtedy Košč povedal, že Dodo je Rehák.“

Košč mu mal opísať, že ho stálo značné úsilie, aby to upratal. „Povedal mi, že vybavil, aby bola táto vec odňatá prokurátorovi a bola pridelená na inšpekciu, aby to Milan upratal. Myslel tým vtedajšieho šéf inšpekcie Milana Lučanského. Ja som sa ho pýtal, prečo je to tak dôležité. On mi povedal, že s Rehákom je kamarát a Rehák mu vždy pomohol. Takže teraz takto pomáha on jemu,“ doplnil Beňa. V roku 2020 sa mal Beňa podľa vlastných slov stretnúť s Koščom opäť. Malo to byť v čase po tom, ako začal František Böhm spolupracovať s políciou: „Pýtal sa ma, či nevypovedá niečo k Rehákovi. Povedal som mu, že nemám informácie. Košč mi na to povedal, že s Rehákom komunikovali telefonicky a Rehák bol veľmi nervózny z toho, že je Böhm zadržaný a zaujímal sa o to, či nevypovedá proti jeho osobe.“

