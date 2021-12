Nadácia kritizuje novembrové uznesenie nitrianskeho krajského prokurátora o zrušení trestného stíhania vo veci pytliactva.

"Nadácia preto podáva podnet podľa paragrafu 363 Trestného poriadku a žiada zrušiť uznesenie krajského prokurátora. Používanie paragrafu 363 v prípade stopnutých trestných konaní kritizuje. V tomto prípade však podľa nadácie môže prispieť k obnoveniu vyšetrovania v sledovanej kauze," informovala TASR komunikačná manažérka nadácie Lucia Pazičová.

Pytliactvo sa preverovalo ako trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania, konkrétne so zbraňou. To však krajský prokurátor Ivan Mandalov považuje za nedôvodné, keďže v prípade útokov so zbraňou má ísť o ľudí a nie zvieratá.

"Viaceré rozsudky okresných súdov však uvádzajú opak. Podobné konania posudzujú ako spáchanie trestného činu týrania závažnejším spôsobom," argumentuje nadácia. K podaniu preto pripojila spisové značky 15 takýchto rozhodnutí súdov, "ktoré sú v rozpore s právnym názorom krajského prokurátora".

Zmenu v definícii trestného činu spáchaného so zbraňou rieši aktuálne aj ministerstvo spravodlivosti v návrhu novely Trestného zákona. Má sa tak zjednotiť nejednotná aplikačná prax, a to najmä v spojitosti s trestným činom týrania zvierat.

Podľa ministerstva vznikali nejasnosti, či použitie zbrane proti zvieraťu sa tiež považuje za závažnejší spôsob konania, keďže takáto zbraň nie je použitá proti telu človeka, ale jej použitie v týchto prípadoch zjavne robí útok dôraznejším. Ustanovenie sa má preto doplniť tak, aby sa za trestný čin spáchaný so zbraňou považoval aj ten voči zvieraťu.

Vo viacerých médiách boli v októbri zverejnené videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na poľovníckej chate stretávali šéf Smeru-SD Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora Gašara, Pavol.

