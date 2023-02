Kauza FEKÁLNEHO FANTÓMA sa SKONČILA! Syn generála Macka sa po 7 rokoch dočkal: JE NEVINNÝ

Písal sa október 2015, kedy sa ženy z Bratislavy báli vychádzať do ulíc. Neznámy muž totiž 27 z nich napadol močom a exkrementami. Zo skutku bol obvinený syn generála vo výslužbe Pavla Macka - Martin, no aj po jeho vzatí do väzby útoky pokračovali. Martin Macko bol napokon odsúdený na osem mesiacov so skúšobnou dobou na 14 mesiacov. Dnes je ale všetko inak!