Pred dvomi rokmi Okresný súd Janíčka v tomto prípade odsúdil. Podnikateľ mal Jankovskej zaplatiť 160 eur za krivé obvinenie o braní úplatku. Ak by tak neurobil, odsedel by si mesiac vo väzení. Nakoľko sa ale Janíček odvolal, nestalo sa nič z toho. „Krajský súd v Bratislave tomuto nášmu odvolaniu vyhovel a prvostupňový rozsudok v celom rozsahu zrušil a vrátil vec na nové prejednanie Mestskému súdu Bratislava I,“ napísal na sociálnej sieti Janíčkov obhajca Peter Kubina. Jankovská žalovala Janíčka po tom, ako on povedal, že prijala úplatok tri milióny eur za to, aby ho odsúdila.

Kauza má teda oveľa hlbšie korene. Podnikateľ v minulosti získal Fatimu stojacu na luxusnom mieste pod Trenčianskym hradom. O podnik mal však záujem aj šéf mafiánskej skupiny sýkorovcov Peter Čongrády. Spor sa skončil tak, že na prelome tisícročí Janíček o bar násilím prišiel a Jankovská ho vtedy ako sudkyňa poslala za mreže kvôli tomu, že mal vraj spolu s kolegom Jozefom Strelčíkom vydierať Tibora Jurisu. V lete minulého roku sa ale konalo takzvané obnovenie konania, po ktorom sa tešil podnikateľ. „Po 22 rokoch som sa ja, moja rodina, moja manželka a moje deti dočkali spravodlivého rozsudku. Nevinný, pretože brániť sa oplatí,“ napísal vtedy Janíček na sociálnej sieti.

Najzávažnejší proces v prípade Fatima sa ale točí okolo Jankovskej. Tá je spolu s bývalým riaditeľom protikorupčnej jednotky NAKA Robertom Krajmerom obžalovaná zo zločinu marenia spravodlivosti. Podľa vyšetrovateľov totiž chceli spolu s Jankovskej svatom Petrom Vaskom ovplyvniť obnovené vyšetrovanie v prípade Fatima. Vasko je už v kauze neprávoplatne odsúdený na 15 rokov za násilné prebratie baru Fatima. Ak Krajský súd potvrdí rozsudok toho okresného, tak Vasko bude musieť zaplatiť Janíčkovi aj 231-tisíc eur ako odškodné.

V galérii nájdete zaujímavé snímky nielen zo súdov.

Prečítajte si tiež: