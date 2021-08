Informoval hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.

Ide o bývalého šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Roberta K. a tiež svata bývalej štátnej tajomníčky Pavla V.

"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal dňa 18. augusta 2021 obžalobu na Okresný súd Trenčín na obvinených M. J., R. K. a P. V. A to pre dva skutky, zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti," priblížil Skladan.

Monika J., ktorá údajne za úplatok odsúdila Ondreja J., je obvinená v kauze prevodu baru Fatima od jesene 2020. V marci 2020 ju zadržali v rámci akcie Búrka a následne minulý rok obvinili aj v rámci akcie Víchrica.

Spor medzi ňou a podnikateľom trvá približne 20 rokov. Podnikateľ, ktorý o bar prišiel, keď ho o neho pripravila skupina okolo zavraždeného bossa sýkorovcov Petra Čongrádyho, dosiahol minulý rok v októbri obnovu konania na Okresnom súde Trenčín.

Obhajca Jankovskej Peter Erdőstvrdí, že o podaní obžaloby sa dozvedel až z médií. "Je to vec, kde bola aj vo väzbe, je to vec, kde mal Vida meniť výpoveď. Je to pre mňa zarážajúce, že táto obžaloba bola podaná, vzhľadom k tomu, že tým, že bola podaná, došlo k závažnému procesnému pochybeniu aj na strane orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) aj dozorujúceho prokurátora," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. Dodal, že Jankovská bola upovedomená o tom, že po skončení vyšetrovania sa môže oboznámiť s jeho výsledkami. "Nebolo jej to umožnené, tým došlo zásadným spôsobom k porušeniu práva na obhajobu obvinenej. Je to osobitné ustanovenie v Trestnom poriadku, ktoré prináleží výlučne obvinenému," dodal.