K slovu sa zatiaľ obžalovaní nedostali, no časť obhajcov ju spochybňuje. Pre TASR to potvrdil právny zástupca Ľubomíra K. Rastislav Urbáni. Súdny proces mal pokračovať tento týždeň v stredu a vo štvrtok. Napokon ho však odložili do 17.mája.

Hlavné pojednávanie v prípade jeho klienta, obžalovaného Ľubomíra K., a spol. sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obžalovaných, medzi ktorými sú bývalý šéf PPA Juraj K., bývalý výkonný riaditeľ agentúry Ľubomír P., bývalý generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na ministerstve Marek K., nitriansky podnikateľ Norbert B., podnikateľ Peter K., ako aj finančník Martin K., viní z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Proces v Banskej Bystrici sa začal 25. februára. V ten deň prokurátor nestihol prečítať celú obžalobu. Spisový materiál v kauze Dobytkár má 75 zväzkov a 35.000 strán.

