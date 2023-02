Prvou osobou z justičného škandálu okolo ovplyvňovania súdnych rozhodnutí aj Marianom Kočnerom, ktorá sa dozvie trest, bude podľa sme.sk Repáková. Tá sa priznala, že pomáhala ľuďom okolo Kočnera pri ovládnutí Technopol Servis. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) návrh na schválenie dohody o vine a treste s obvinenou M. R.,“ povedala hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová. Repákovej hrozí osemročný trest, no zdá sa, že vďaka spolupráci s políciou vyviazne s podmienkou.

Obžalovaní je už aj exsudca a teraz advokát z právneho tímu Smeru Lindtner. Ten ale namieta to, aby ho súdila sudkyňa Pamela Záleská, ktorá je vraj proti nemu zaujatá. Námietku musí posúdiť Najvyšší súd. Na určenie prvého pojednávania čaká aj exsudkyňa Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová a bývalá sudkyňa Okresného súdu Bratislava I Otília Doláková. Obe svoju vinu popierajú.

Na rade sú teda aj osoby, ktoré mali Kočnerovi pomáhať s nezákonným rozhodnutím v kauze zmenky. „Trestné konanie voči obvinenej osobe M. J. a spol. je v záverečnej fáze,“ povedala policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská. Medzi zapletenými sudkyňami v tejto kauze figuruje okrem Jankovskej aj Maruniaková, ktorá neskúmala pravosť zmenky a Kočnerovi odklepla 8,3 milióna eur. Denisa Cviková mala Maruniakovej pomáhať s vypracovaním rozsudku v prospech Kočnera. Jankovskej sestra Andrea Haitová bola v senáte, ktorý riešil odvolanie televízie Markíza voči podozrivej Kočnerovej zmenke.

Jankovskej hrozí za korupciu až desaťročný nepodmienečný trest. Otázne je, ako bude súdny proces prebiehať. Štátna extajomníčka je už obžalovaná v kauze Fatima, no na pojednávania sa nedostavuje pre jej zlý psychický stav. Najnovšie namieta Jankovská na Ústavný súd aj to, že Najvyšší súd zobral prípad Fatima z okresného súdu v Trenčíne a pojednáva sa v Trnave. Najvyšší súd to urobil preto, že Jankovská bola v minulosti sudkyňou a neskôr aj predsedníčkou Okresného súdu Trenčín. Ústavný súd ale teraz vydal opatrenie, aby sa nemohli v prípade robiť žiadne úkony do doby, kým nerozhodnú. V kauze Búrka je ale všetko na začiatku a už čoskoro by mala prísť na políciu. „Je to výsostné právo obvinenej. Keď bude vyrozumená o možnosti preštudovať si vyšetrovací spis, tak sa rozhodne, či bude chcieť využiť toto svoje právo. Budeme o tom komunikovať s vyšetrovateľom,“ povedal jej obhajca Peter Erdös.

