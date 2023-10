Nebyť ochotných darcov, mnohí pacienti so zlyhávajúcimi orgánmi by neprežili alebo by sa neustále potýkali s vážnymi zdravotnými problémami. Zaslúžia si veľkú vďaku pacientov i lekárov. Preto v tričkách označených logom celoslovenskej kampane Sedem životov odbehli účastníci niekoľkokilometrovú trasu, aby aj takto šírili myšlienku darcovstva a transplantácií orgánov. Veď je to najušľachtilejšia vec, ktorú môže človek urobiť pre druhého človeka.

„Na Slovensku žije s darovaným orgánom viac ako štyritisíc ľudí. Oni sú dôkazom toho, že transplantácie skutočne zachraňujú ľudské životy. Títo pacienti žijú plnohodnotný život a dnešným behom to aj dokázali. Som hrdá na našich pacientov, ale aj na mojich kolegov z rôznych kútov Slovenska. Spojili sme sa, aby sme aj týmto behom ukázali silu spočívajúcu v darcovstve a transplantáciách orgánov,“ uviedla Zuzana Žilinská, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre orgánové transplantácie po septembrovom behu.

Medzi účastníkmi behu v rámci kampane Sedem životov bola napríklad aj Janka (23), ktorej transplantovali obličku. „Nedávno som oslávila rok s mojou novou obličkou. Odvtedy sa môj život zmenil len k lepšiemu. Nemala som zatiaľ ani jednu zdravotnú komplikáciu. Žijem normálny život, pracujem v odbore, ktorý som vyštudovala, pravidelne športujem. A každý deň som vďačná mojej darkyni, ktorú síce nepoznám, ale viem, že bez nej by som tu dnes nebola,“ uviedla Janka.

Janka vďaka transplantovanej obličke žije plnohodnotne. Zdroj: Grape PR

Trasu dlhú štyri kilometre v kategórii „Matka a dcéra“ odbehla aj Katka Mišovičová (22). Bežala s mamou Katkou. Spája ich nielen puto matky a dcéry, ale aj puto, ktoré je hádam ešte silnejšie. Puto, ktoré môže vytvoriť iba darovaný orgán. Katka totiž dostala od svojej mamy život hneď dvakrát. Nielen pri pôrode, ale aj neskôr, keď začala mať vážne zdravotné problémy a mama jej darovala obličku. Obe sa zapojili do behu, pretože chcú aj takto symbolicky šíriť myšlienku darcovstva orgánov od živých darcov.

Mladá pacientka Katka Mišovičová a zástupkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Žilinská. Zdroj: Grape PR

Informačnú kampaň na podporu odberového a transplantačného programu pod názvom Sedem životov realizuje už niekoľko rokov Slovenská transplantologická spoločnosť. Cieľom kampane pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR je upriamiť pozornosť na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov. „Dôležité je, aby táto téma v spoločnosti stále žila. Aby ľudia o tejto téme doma hovorili. Aby táto téma nebola tabu, ale stala sa prirodzenou súčasťou našich životov,“ uzatvára docentka Žilinská.

O Slovenskej transplantologickej spoločnosti

Slovenská transplantologická spoločnosť (STS) je dobrovoľná, odborná vedecká spoločnosť. Je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. Poslaním STS je prenášať vedecké poznatky a skúsenosti do vedomia širokých lekárskych vrstiev. Podieľa sa tiež na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami na Slovensku i v krajinách Európy.

Slovenská transplantologická spoločnosť sa venuje rôznym medicínskym témam a otázkam:

 súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou transplantácií orgánov a tkanív

 možnosti uplatnenia špičkových diagnostických a liečebných postupov v medicínskej praxi

 etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov (ako občanov i ako realizátorov diagnostických a

terapeutických postupov)

 existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve

 špecializácii náplne v systéme ďalšieho vzdelávania

 návrhov odborníkov do rôznych komisií.

Viac informácií nájdete na stránke www.transplant.sk