Karty sa opäť zamiešali, nový PRIESKUM prekvapil: Súhlasili by ste s TAKÝMTO zložením vlády?

Pokiaľ by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali koncom júna, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 20,5 percenta hlasov. Druhý by skončil Smer-SD (14,4 percenta), po ktorom nasleduje SaS (9,6 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.