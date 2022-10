Minister Karas dostal poverenie pripraviť legislatívu na posilnenie práv LGBT komunity od premiéra ešte v stredu poobede. Šéf rezortu spravodlivosti podľa slov Hegera sám prejavil záujem pripraviť legislatívu, preto ho telefonicky touto úlohou poveril. Tvrdí, že na príprave má začať pracovať bezodkladne, no termín predloženia návrhu Heger nešpecifikoval. Poukázal aj na dĺžku legislatívneho procesu a jednotlivé lehoty.

V reakcii na neschválenie návrhu poslancov SaS o partnerskom spolužití premiér uviedol, že ako predsedovi vlády je mu prirodzenejšie, keď pôjde legislatívna zmena v tejto oblasti cez vládu. Premiér zároveň potvrdil, že bol primárnym cieľom páchateľa, ktorý na Zámockej ulici v Bratislave zastrelil dvoch mužov. „Nemôžem potvrdiť ďalšie mená, keďže je to v stave vyšetrovania. Vypočúvali ma, ale neviem, koho ďalšieho, nebol som oboznámený so spisom," uviedol. Dnes je už známe, že ďalšími politikmi v hľadáčiku vraha boli exminister školstva Branislav Gröhling a predseda Smeru-SD Robert Fico.

V súvislosti s „domácou úlohou", ktorú dostal minister Karas, sú zaujímavé predovšetkým jeho vyjadrenia z minulosti. Bývalý šéf Slovenskej advokátskej komory sa totiž netají tým, že je silne konzervatívne zmýšľajúci. V nedávnom rozhovore pre reláciu TV Markíza Na telo PLUS v odpovedi na otázku týkajúcu sa registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia uviedol: „Nie je na to teraz priestor.“ Požiadavkám na registrované partnerstvá vraj rozumie, no opakuje, že na to dnes nie je vhodný čas. „Treba hovoriť o tom, ako je hodnotovo nastavená spoločnosť. Môj názor je takýto, ale viem pochopiť iný. Dá sa o tom diskutovať, s touto témou nemám problém,“ povedal minister. Omnoho kritickejšie sa však vyjadruje k téme interrupcií: „Je hanba tejto spoločnosti, ak si zabíja deti.“

Na to, čo očakávať od návrhu konzervatívneho ministra, sme sa opýtali politológa Tomáša Koziaka, podľa ktorého je rozšírenie práv LGBT komunity širokou témou, pri ktorej bude vo výsledku vždy niekto nespokojný. „Či už zástupcovia danej komunity, alebo konzervatívnejšie spektrum spoločnosti," ozrejmil. „Aj preto je isté, že pôjde o politické rozhodnutie. A to sa celkom určite bude odvíjať aj od hodnotovo politickej orientácie autora daných opatrení," vysvetľuje. „Z mocensko-politicko-ideologického hľadiska a pri premenných, ktoré poznáme, preto odhadujem, že zástupcovia LGBT komunity zrejme nebudú s novou úpravou príliš spokojní," zamýšľa sa Koziak s pripomienkou, že LGBT komunita by bola zrejme spokojnejšia, ak by bola pri moci politická garnitúra s iným hodnotovým zameraním. „Napríklad strany SaS, Progresívne Slovensko či možno aj Pellegriniho Hlas. Potom si viem predstaviť, že by ich návrhy boli pre túto komunitu prijateľnejšie," povedal.

Politológ sa domnieva, že otázku týchto práv je potrebné riešiť aj za hranicami Slovenskej republiky. „Ideálne by bolo najprv zostaviť základný dokument, ktorý by jasne špecifikoval, čo je nutné v rámci práv LGBT komunity presadiť," poznamenal. „Mám na mysli niečo podobné ako dokument hovoriaci o základných ľudských právach. A úprimne neviem o tom, že by takýto dokument existoval aj v rámci LGBT komunity. „To je však téma, ktorú treba riešiť na medzinárodnej úrovni, napríklad na pôde rady Európy," uzavrel.

Exkluzívne pre náš denník sa k téme vyjadril aj samotný minister Viliam Karas. "V súvislosti so schválením návrhu zákona skupiny poslancov upravujúcich niektoré práva LGBTI ľudí som predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi ponúkol prevzatie iniciatívy pri koordinácii diskusie o ochrane ľudských práv v našej krajine, vrátane LGBTI+ ľudí. Vyplýva to jednak z mojich kompetencií ako ministra spravodlivosti, a tiež ako predsedu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Ide o zodpovednosť, ktorej som si plne vedomý, a ktorá bude patriť medzi priority výkonu mojej funkcie (popri urgentných otázkach spojených s implementáciou súdnej mapy)," začal svoje rozprávanie.

Karas by podľa vlastných slov chcel počas svojho pôsobenia na ministerstve prispieť k aspoň čiastočným pozitívnym posunom v čo najviac z menovaných oblastí. "Myslím, že naša spoločnosť si nemôže dovoliť odmietnuť viesť úprimný a konštruktívny dialóg o týchto témach. Inak nám hrozí, že prijmeme riešenia, ktoré napätie len prehĺbia," uzavrel.

