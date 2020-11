Kandidát Maroš Žilinka s jasnou víziou: Prokuratúra by sa mala otvoriť verejnej kontrole!

Prokuratúra by sa mala otvoriť verejnej kontrole. Mala by sa zmeniť kultúra na prokuratúre a mala by sa očistiť od "nehodných". Zvýšiť by sa mala aj jej transparentnosť. Pred parlamentným ústavnoprávnym výborom to počas verejného vypočúvania povedal kandidát na generálneho prokurátora Maroš Žilinka. Súčasťou zmeny by malo byť aj vyvodzovanie zodpovednosti dovnútra prokuratúry.